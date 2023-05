Un posto al sole anticipazioni all’8 giugno 2023: Ida torna in Polonia con il suo segreto. Chi smaschera Lara?

Continua con grande successo la messa in onda serale di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che nei prossimi episodi purtroppo Lara avrà ancora la meglio su Ida.

Con i suoi loschi piani convincerà la donna a tornarsene al suo paese e con il segreto che entrambe nascondono.

Un posto al sole anticipazioni dal 5 all’ 8 giugno: Lara vince ancora

Molti ritenevano che l’arrivo di Ida a Napoli potesse segnare in modo definitivo la fine dei piani di Lara. Le anticipazioni che vanno dal 5 all’8 luglio ci fanno sapere però che le cose andranno in modo diverso. Le anticipazioni rivelano infatti che la madre biologica di Tommy deciderà di lasciare Napoli e sparire per sempre dalla vita di Martinelli, portando con lei il suo segreto.

Nelle ultime puntate era sembrato che la giovane fosse determinata a riprendersi suo figlio, quindi questa notizia lascia alquanto perplessi. Evidentemente Lara riuscirà, in qualche modo, a convincere la giovane che questa è la scelta migliore. Resta da capire se le offrirà dei soldi o se minaccerà di denunciarla. Quello che però è piu probabile è che la Martinelli manipoli la giovane facendole capire che, con lei e Roberto, Tommy avrà un futuro migliore.

Anticipazioni: Alberto torna alla carica con Diana

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno osapere ancora che Alberto tornerà alla carica con Diana. L avvocato con la scusa di un lavoro proverà a corteggiare di nuovo l’affascinante architetto. Intanto, Clara prova a mettere ordine nella sua vita.

La giovane sa che adesso deve rimboccarsi le maniche. Per lei però potrebbe arrivare un nuovo flirt, Eduardo Sabbiese. Il giovane boss infatti, da sempre invaghito della giovane Curcio, approfitterà del momento di sconforto della ragazza per avvicinarsi a lei. In questa vicenda ci sarà spazio anche per Rosala donna inizierà a soffrire per il confronto con Clara