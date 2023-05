Ilary Blasi incinta di Bastian Muller? Il pancino sospetto genera il caos (FOTO)

In queste ore sta circolando sul web una notizia davvero inattesa che riguarda Ilary Blasi, la conduttrice è incinta? A fomentare questo dubbio sono stati alcuni utenti del web i quali hanno notato un pancino sospetto in uno degli ultimi scatti in cui appare la donna.

Nello specifico, la conduttrice dell’Isola dei Famosi si trova mano nella mano con il suo compagno Bastian Muller. I due camminano tranquillamente, ma i fan hanno notato un dettaglio che riguarda la pancia della donna.

Ilary Blasi è davvero incinta? Ecco perché è nato questo gossip

Stando a quanto emerso in queste ore sul web, Ilary Blasi potrebbe essere incinta. Si specifica che si tratta di un pettegolezzo diffuso da alcuni utenti di Instagram, pertanto, non è arrivata nessuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati. In ogni caso, però, la notizia sta generando un certo clamore. L’influencer Deianira Marzano ha riportato il commento di una persona che la segue, la quale ha notato qualcosa di molto sospetto.

In particolare, infatti, nello scatto in cui Ilary Blasi si trova mano nella mano con il suo nuovo compagno, si intravede un pancino assai sospetto. La protagonista indossa una gonna piuttosto stretta, pertanto, è stato possibile evidenziare un certo rigonfiamento. Ad ogni modo, c’è da dire che la stessa influencer ha preso le distanze da queste insinuazioni in quanto potrebbe trattarsi di semplice gonfiore. (Continua dopo la foto)

La Blasi fa prima di Noemi Bocchi?

Ad ogni modo, i fan più fantasiosi non hanno potuto fare a meno di fantasticare su questa notizia inerente Ilary Blasi e il fatto che possa essere incinta. In effetti, le cose tra lei e Bastian Muller procedono a gonfie vele, pertanto, non ci sarebbe nulla di male se realmente trapelasse la notizia di una dolce attesa. Almeno per il momento, però, la diretta interessata non è affatto intervenuta su questo gossip.

Quando si tratta della sua vita sentimentale, infatti, Ilary Blasi preferisce trincerarsi dietro un rigido silenzio. Intanto, anche di Noemi Bocchi in passato sono trapelate svariate notizie secondo le quali sembrava che la donna potesse essere in dolce attesa. Al momento, anche tutte queste voci sono state smentite dai fatti. Non resta che attendere, dunque, per vedere se realmente una delle deciderà di allargare la famiglia con il proprio nuovo compagno.