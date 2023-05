Isola dei Famosi, liti furiose: Nathaly mortifica Corinne, Gian Maria attacca Helena

A un passo dalla messa in onda della nuova puntata dell’Isola dei Famosi, tra i concorrenti sono scoppiate delle liti piuttosto accese. Le prime a discutere sono state Nathaly Caldonazzo e Corinne Clery.

Sull’altra isola, poi, anche Gian Maria Sainato ed Helena Prestes hanno avuto uno scontro piuttosto acceso, forse il primo ufficiale da quando convivono da soli sull’isola di Sant’Elena. Vediamo nel dettaglio che cosa è accaduto.

Forti liti all’Isola dei Famosi: Nathaly Caldonazzo contro Corinne Clery

All’Isola dei Famosi sono scoppiate delle liti piuttosto accese tra alcuni concorrenti. Partendo dalla prima, essa ha riguardato Nathaly Caldonazzo e Corinne Clery. La prima ha dato alla seconda della banderuola e della falsa. L’attrice, chiaramente, non è rimasta in silenzio, ed ha deciso di replicare a tutte queste accuse gratuite. Le due donne, così, hanno dato luogo ad uno scontro piuttosto concitato.

Successivamente, poi, entrambe hanno fatto dei confessionali in cui si sono sfogare. In merito a Corinne, quest’ultima ha detto di credere di essere stata attaccata in maniera ingiusta e gratuita da Nathaly. Quest’ultima, invece, ha fatto l’imitazione della voce di Corinne, esasperandola parecchio. La Caldonazzo ha ammesso che non tollera più il suo tono, pertanto, se ha deciso di non rivolgerle più la parola non può che esserne felice.

Helena Prestes molto ferita da Gian Maria Sainato

Clima piuttosto concitato e pieno di liti anche sull’altra parte dell’Isola dei Famosi. Sull’Isola di Sant’Elena, infatti, Helena Prestes e Gian Maria Sainato si sono duramente scontrati. Lo spirito dell’isola ha consegnato loro un biglietto in cui ha esortato i due concorrenti a dirsi in faccia tutto quello che pensano l’uno dell’altra. Ebbene, Gian Maria si è tolto qualche sassolino dalle scarpe.

Nello specifico, infatti, ha detto di non tollerare alcuni comportamenti della naufraga, specie quando vuole primeggiare a tutti i costi. Inoltre, a suo avviso, ha anche un controllo ossessivo sul cibo, sia suo sia degli altri. Insomma, parole piuttosto forti che, in men che non si dica, hanno fatto scoppiare la ragazza. Quest’ultima ha detto di esserci rimasta molto male in quanto non si aspettava che il coinquilino pensasse questo di lei. Inoltre, il fatto che lui abbia dato ragione a tutti gli altri naufraghi sul conto di Helena ha distrutto psicologicamente la ragazza.