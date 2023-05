Anticipazioni L’isola dei famosi 2023, puntata 29 maggio: spunta il nome dell’eliminato

Stasera, lunedì 29 maggio 2023, in prima serata su Canale 5 torna l’Isola dei Famosi con una nuova puntata che vedrà ben due eliminazioni e prove particolarmente toste per i naufraghi. Il programma condotto da Ilary Blasi con la partecipazioni degli opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria è arrivato al suo settimo appuntamento tra non poche polemiche.

Infatti, si è parlato addirittura di chiusura anticipata, proprio per via degli ascolti non soddisfacenti. Ma cosa ci attende questa sera? Chi passerà sull’isola di Sant’Elena?

Anticipazioni Isola dei famosi 2023: cosa vedremo questa sera 29 maggio

Nel televoto di stasera scopriremo chi sarà il prossimo concorrente a essere eliminato dall’Isola dei Famosi 2023. In nomination ci sono ben cinque naufraghi: Pamela Camassa, Nathaly Caldonazzo, Corinne Clery, Marco Mazzoli e infine il tik-toker Luca Vetrone.

Proprio quest’ultimo sembra essere al momento in meno votato e per cui sarà quello che sicuramente lascerà l’isola. Del resto il ragazzo è stato quasi invisibile in queste settimane di reality, al punto che sui social è stato soprannominato il “naufrago fantasma”.

Isola dei famosi settima puntata: Nathaty Caldonazzo potrebbe essere la preferita

Ovviamente se Luca sarà il meno votato non tornerà a casa ma si aggiungerà assieme a Helena Prestes e Nikita su l’isola di Sant’Elena. Per quanto riguarda il naufrago più votato quasi sicuramente troveremo Pamela Camassa che potrebbe giocarsela con Nathaly Caldonazzo.

Quest’ultima ha un carattere molto fumantino e sia sull’isola che quando era al GF Vip era solita accendere litigi anche in maniera molto pesanti. Basta pensare a quello che è successo qualche giorno fa, quando la naufraga ha accusato Andrea Lo Cicero di essere falso e di sparlare delle persone alle loro spalle. E anche di questo scontro si parlerà nel corso della puntata di stasera dell’Isola dei Famosi 2023.