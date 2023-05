Spirito Isola dei famosi: di chi è la voce? Non lo avreste mai detto!

Una delle novità della nuova edizione dell’isola dei famosi è rappresentata dalla presenza dello Spirito dell’Isola.

Si tratta della voce che si rivolge agli spettatori del reality di Ilary Blasi e che ha preso il posto della voce precedentemente affidata a Maurizio Modica. Dietro lo Spirito dell’Isola, quest’anno c’è la voce di Ermanno De Biagi.

Chi è Ermanno De Biagi spirito dell’Isola dei famosi

Quest’anno all’isola dei famosi 2023 la grande novità è stato lo Spirito dell’isola. Ovviamente si tratta non di un personaggio ma solo di una voce. Tale compito è stato affidato a Ermanno De Biagi. Ma chi è in realtà? Uomo di grande talento, oltre ad essere stato un cantautore, ha una laurea in filosofia ed un passato da idraulico.

Nel suo curriculum vanta anche una carriera di attore e teatrante. Ha lavorato in diverse serie televisive sia per Mediaset che per Sky. Per il grande schermo ha avuto dei ruoli anche in produzioni internazionali come “The Core” e “The American”; ha recitato anche in “Pasolini – La verità nascosta”.

A teatro è stato protagonista, con Vanessa Scalera, della produzione “Dall’alto di una fredda torre”. Il suo compito è quello di riassumere i temi principali della settimana che ci siamo lasciati alle spalle e drammatizzare in maniera sintetica quelli che possono essere i temi principali della nuova puntata.

Isola dei famosi, settima puntata: cosa è successo

E’ stata una puntata molto movimentata quella di ieri sera a l’isola dei famosi. A fare lo show ancora una volta Nathaly Caldonazzo che ha avuto un duro diverbio con Lo Cicero. Al asciare l’isola in maniera definitiva è stata Corinne che eliminata ha deciso di non proseguire la sua avventura. Infine, grande emozione per la sorpresa a Cristina Scuccia: la madre le ha mandato un dolce messaggio dove le ha scritto che le starà sempre accanto, in ogni sua decisione