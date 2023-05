Andrea Foriglio rompe il silenzio sul presunto incontro con Nicole Santinelli: come stanno le cose

Dopo tutti i rumor inerenti Nicole Santinelli e un possibile ritorno di fiamma con la non scelta di Uomini e Donne Andrea Foriglio, quest’ultimo ha rotto il silenzio. Il ragazzo ha registrato delle Instagram Stories all’interno delle quali ha chiarito il suo punto di vista.

Il giovane, in poche parole, ha svelato di non avere nessuna intenzione di essere la seconda scelta di Nicole. Nella sua vita non lo è mai stato e non ha intenzione di esserlo neppure ora. Inoltre, poi, il ragazzo ha detto delle cose molto interessanti sulla scelta dell’ex tronista.

Le parole di Andrea Foriglio su Nicole Santinelli

Andrea Foriglio ha parlato del possibile incontro che ci sarebbe stato con Nicole Santinelli dopo la rottura con Carlo Mancini. L’ex corteggiatore ha voluto fare una premessa, ovvero, ha specificato di non avere assolutamente nulla contro Nicole. Lei si è sempre comportata bene nei suoi riguardi. A suo avviso, però, al momento della scelta ha preso una decisione tutta di testa e non di cuore. In amore, quando si decide di agire in questo modo, non si va mai da nessuna parte, pertanto, non ci sarebbe potuto essere epilogo diverso.

Andrea ha chiarito, quindi, di non essere rimasto particolarmente stupito dalla piega che ha preso la situazione, in quanto la Santinelli non provava un reale sentimento per Carlo. La giovane si è lasciata trasportare troppo dal giudizio esterno, rinunciando a fare una scelta davvero sentita e con il cuore. Ad ogni modo, adesso Foriglio augura il meglio sia a Nicole, sia a Carlo.

Il due di picche di Nicole e il nuovo sfogo

In merito al presunto incontro avvenuto con Nicole Santinelli, Andrea Foriglio ha spiegato di non essere mai stato la seconda scelta di nessuno. Nella vita non si è mai accontentato, pertanto, non ha nessuna intenzione di farlo adesso. Con questo, dunque, ha smentito categoricamente tutti i gossip in merito ad un presunto ritorno di fiamma con l’ex tronista di Uomini e Donne.

Nicole, dal canto suo, ha pubblicato un altro post sfogo sulla faccenda. La giovane ha chiarito di aver agito con il cuore e di aver sperato in un sogno che, purtroppo, si è sgretolato. A volte l’apparenza inganna e lei stessa è caduta in questa trappola. Non avrebbe mai fatto conoscere la sua famiglia a Carlo e non sarebbe andata a Verissimo se non fosse stata sicura di ciò che provava. Purtroppo, però, le cose hanno preso una piega inaspettata e nessuno può farci nulla.