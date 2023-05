Isola dei famosi 2023: Lo Cicero e la Caldonazzo fuori controllo, Ilary e Papi indignati: presi provvedimenti

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del’Isola dei famosi. Come sempre non sono mancati i colpi di scena e possiamo dire anche scontri pesanti tra i naufraghi .Al centro dell’attenzione ancora una volta lo Cicero e Nathaly Caldonazzo che hanno dato il peggio di loro stessi.

Già nel corso della settimana la coppia si era scontrata pesantemente per poi raggiungere una tregua. Nella settima puntata a riprendere il litigio è stata proprio la conduttrice che ha voluto chiarire una volta per tutte la situazione.

Scontro di fuoco tra la Caldonazzo e Lo Cicero: si attendono provvedimenti

Inizialmente Ilary Blasi ha mandato in onda una clip in cui si è visto Lo Cicero e Nathaly discutere animatamente. Subito dopo Ilary chiede ad Andrea quale altro attacco vuole riservare alla showgirl dopo quelli già lanciati nei giorni scorsi. A rispondere, però, è la Caldonazzo, la quale non si trattiene, anzi. “Testa di ca**o e Motherf**cker”, afferma furiosa Nathaly, accusando Lo Cicero di averle riservato queste pesanti offese.

Il secondo termine in inglese non viene utilizzato solitamente nella sua precisa traduzione, ma si usa per riferirsi a una persona cattiva. Insomma, parole pesanti e di cattivo gusto che in una diretta televisiva avrebbe dovuto evitare decisamente. Intanto, da casa, questi atteggiamenti non sono piaciuti e viste le disposizioni di Pier Silvio Berlusconi non è da escludere che possano essere presi seri provvedimenti nei confronti della naufraga.

Ilary Blasi e Alvin intervengono per bloccare la Caldonazzo: che brutta figura!

Anche Alvin infastidito per l’accaduto, sottolinea “siamo in televisione” e lo stesso fa Ilary Blasi dallo studio. Tra i due si accende una forte lite, durante la quale non si trattengono. In particolare, Lo Cicero accusa la Caldonazzo di essere “una soubrette mancata”, in quanto crede che oggi sia lontana da ciò che faceva un tempo in televisione.

Ma non solo, Lo Cicero accusa Nathaly di rubare sull’isola gli averi degli altri naufraghi e di comportarsi male. Dall’altra parte la Caldonazzo si dice disgustata dal comportamento dell’ex rugbista, facendo notare di non avergli mai riservato parolacce