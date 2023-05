Fiorello provoca Raimondo Todaro sulla lite con Maria De Filippi: ecco cosa ha dichiarato sul suo ritorno ad Amici

Più giorni passano e più sembra che il ritorno di Raimondo Todaro ad Amici è lontano. Il ballerino, reduce da un’edizione particolarmente accesa, avrebbe in serbo altri progetti per l’autunno. Si parla persino di un ritorno in casa Rai, nel cast di Ballando con le stelle di Milly Carlucci, ma per il momento ancora non si è sbilanciato.

A punzecchiarlo particolarmente ci ha pensato Fiorello durante il suo W Rai 2. Il noto show man è andato subito dritto al punto chiedendo a Todaro se a settembre ritornerà nella nella scuola di Amici. Come ben si immaginava, Raimondo è rimasto molto vago, dicendo semplicemente… e chi lo sa.

Fiorello poi ha continuato dicendo che durante quest’anno ha tenuto molto acceso il talent, facendo riferimento alla brutta lite avuta con Maria. D’altronde si sa, Todaro non si è mai risparmiato ciò che aveva da dire in studio, ma non è detto che sia questo il motivo di un presunto mancato rinnovo.

Raimondo Todaro e Arisa via da Amici: addio quasi certo

Secondo le indiscrezioni di TvBlog, non solo Raimondo Todaro, ma anche Arisa dovrebbero non rinnovare il suo impegno con il talent di Canale 5 a settembre. “Todaro pare che non verrà proprio riconfermato”, si legge sul sito. “Potrebbe non tornare anche una professoressa, Arisa, ma qui non si parla di rottura, Sembra che l’artista voglia concentrarsi sulla sua professione e magari tentare di tornare al Festival di Sanremo”.

È cosa nota, infatti, che la cantante abbia sofferto particolarmente la sua esclusione dal Festival. “Amadeus non mi prende a Sanremo da due anni”, si era sfogata proprio nello studio del talent. “Mi sento una mer*”.

Infatti, per questo motivo si è parlato pure di sostituti sembra che al posto del ballerino potrebbe tornare Giuseppe Giofrè mentre a posto di Arisa, Maria ci sta ancora lavorando.