Isola dei Famosi, gaffe di Enrico Papi su Francesco Totti: la reazione di Ilary Blasi

Nel corso della puntata di ieri dell’Isola dei Famosi, Enrico Papi ha commesso una gaffe su Francesco Totti. Ilary Blasi, chiaramente, non ha potuto fare a meno di comprendere il riferimento dell0opinionista.

Anche i presenti in studio e il pubblico da casa non sono rimasti impassibili, ma come avrà reagito la diretta interessata? Vediamo nello specifico che cosa è accaduto e come ha replicato la padrona di casa.

La gaffe di Enrico Papi su Francesco Totti

Ormai l’appuntamento con l’Isola dei Famosi è appuntamento fisso anche con i riferimenti a Francesco Totti e nella puntata di ieri è stato Enrico Papi a commettere una gaffe. Il tutto è avvenuto a pochi minuti dall’inizio della diretta, quando Ilary Blasi ha salutato i due opinionisti. La prima ad essere chiamata in causa è stata Vladimir Luxuria, la quale ha sfoggiato uno sgargiante abito floreale.

Poco dopo, poi, è stato il turno di Enrico Papi e la conduttrice non è riuscita a non fare una battuta anche sul suo look. Nello specifico, infatti, la donna ha ironizzato sul fatto che il suo collega avesse un look tipico della marina militare. A quel punto, allora, Enrico ha replicato ed ha detto di non essere un “Capitano”. Subito dopo aver pronunciato questa parola, poi, l’opinionista si è pentito ed ha provato a rimediare.

Papi prova a rimediare: la reazione di Ilary Blasi

Enrico Papi ha subito capito di aver commesso una gaffe facendo un riferimento alquanto palese a Francesco Totti. Quest’ultimo, infatti, è stato per anni denominato “Il Capitano” della Roma. Proprio per tale ragione, subito dopo, Papi si è corretto ed ha detto di voler intendere il capitano della marina militare. Ilary Blasi ha incassato il colpo senza battere ciglio.

La conduttrice dell’Isola dei Famosi, infatti, non si è minimamente scomposta dinanzi l’uscita di Enrico, anzi. La donna ha commentato dicendo di gradire molto il look del suo collega. In men che non si dica, dunque, è andata avanti con la conduzione della trasmissione non considerando minimamente il riferimento al suo ex Nel corso di tutta la puntata, Ilary è apparsa piuttosto pungente verso i naufraghi. In più occasioni, infatti, li ha redarguiti per essere troppo indulgenti durante le puntate, mentre durante la settimana se ne dicono di tutti i colori.