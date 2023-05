Oriana Marzoli augura la morte alla mamma di Daniele Dal Moro? Lo sfogo poi cancellato (FOTO)

In queste ore Daniele Dal Moro ha pubblicato una Instagram Storie davvero interessante in cui ha detto parole molto forti che riguardano Oriana Marzoli. I termini adoperati dal ragazzo sono stati davvero molto forti, sta di fatto che questo contenuto è prontamente sparito dal web.

Alcuni utenti, però, sono comunque riusciti ad immortalare questo sfogo rendendolo pubblico. Questa foto è divenuta virale in men che non si dica, generando un grosso polverone. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta.

Le gravi affermazioni di Daniele Dal Moro su Oriana Marzoli

Daniele Dal Moro si è reso protagonista di uno sfogo inatteso su Oriana Marzoli. Da quando è trapelata la notizia inerente la loro rottura, il ragazzo non era minimamente intervenuto. L’unica a parlare era stata l’influencer venezuelana, la quale si è detta profondamente turbata per quello che è accaduto. Ad ogni modo, adesso è stato Daniele a parlare ed ha detto cose inaspettate.

Il giovane ha lasciato intendere che i motivi che hanno causato la loro separazione risiedono in liti causate da soggetti esterni. Per tanto tempo i fan di Oriana le hanno inviato dei video e delle foto per parlar male di Daniele e metterlo in cattiva luce. Ebbene, tutto questo ha creato delle tensioni tra loro. Le discussioni sono diventate così forti al punto che Oriana ha tolto il segui a Dal Moro ed ha anche cancellato tutte le foto. Come se non bastasse, poi, stando a quanto rivelato dal ragazzo, la Marzoli avrebbe anche augurato la morte alla mamma del suo, ormai, ex.

Gli altri brutti gesti di Oriana: dove sarà la verità?

Queste parole, naturalmente, vanno prese con le pinze, tuttavia, stanno generando davvero un enorme sgomento sul web. Daniele Dal Moro ha, dunque, sbugiardato Oriana Marzoli raccontando dei retroscena davvero inediti. Inoltre, il giovane ha svelato anche che la modella abbia cominciato ad essere fredda verso di lui dopo il suo incontro con i Donnalisi. Daniele, però, ha rivelato che, dopo la festa di Alfonso Signorini, Oriana sia andata a casa di Antonino Spinalbese.

Per tale ragione, l’influencer non era assolutamente nella posizione di poter redarguire Daniele sui suoi incontri. Ad ogni modo, Dal Moro ha detto di essere rimasto molto male da come si sia comportata Oriana e dal fatto che ha cancellato dai social tutte le persone legate a lui. Quest’ultimo, dal canto suo, ha ancora tutta la famiglia di oriana tra i segui e gli amici. In ogni caso, il post in questione è stato rimosso, ma noi l’abbiamo salvato.