Beautiful anticipazioni all’ 11 giugno 2023: Sheila prende la pistola e spara a loro due

Anticipazioni Beautiful all’11 giugno 2023: Sheila commette un altro atto di follia

Giungono clamorose anticipazioni dall’America a riguardo la soap opera Beautiful. Le anticipazioni ci fanno sapere che Sheila Carter commetterà un altro atto di follia mettendo in serio pericolo la vita di due persone, anche di suo figlio.

Beautiful anticipazioni: Sheila spara a suo figlio e a Steffy

Nelle puntate che vanno dal 5 all’11 giugno 2023, la Carter sparerà a Finn uccidendolo e a sua moglie Steffy. Un dramma che porterà la famiglia Forrester a vivere altri attimi di terrore e dolore, in quanto nessuno immagina che dietro tutto ci possa essere ancora una volta la perfida Carter.

A trovare il medico e la stilista sarà Deacon. L’uomo subito chiamerà i soccorsi e avvertirà Ridge e Thomas dell’accaduto. Padre e figlio si dirigeranno in ospedale, dove per caso troveranno anche Bridget. Quest’ultima, informerà loro che la giovane CEO è in gravi condizioni e che ha perso molto sangue.

Dopo aver avvertito Ridge e la sua famiglia, lo Sharpe raggiungerà Sheila e le dirà che suo figlio è morto. La donna sarà realmente disperata ma si guarderà molto bene dal dire all’amico che dietro tutto c’è lei.

Anticipazioni: Sheila corre in ospedale, Liam confessa di amare ancora Steffy

Shiela a questo punto si dirigerà in ospedale con la speranza che qualcuno possa farle dare l’ultimo saluto a suo figlio Finn. Purtroppo, la Carter non verrà ben vista dai Forrester, e lei ancora una volta implorerà Taylor di aiutarla. Infine, Deacon informerà anche Brooke, Liam e Hope di quanto successo..

Le Logan saranno sconvolte mentre Liam correrà in ospedale dalla sua ex moglie. Il ragazzo sarà visibilmente spaventato dal pensiero di perdere la madre di sua figlia. Ma non solo il giovane Spencer nonostante la separazione da Steffy ammetterà di provare ancora un forte sentimento per lei, e di amarla per sempre.