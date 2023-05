Oriana e Daniele, retroscena shock sulla rottura: tradimenti e “porcherie”. Parla Alessandro Rosica

Sembra ormai finita la love storie tra Oriana e Daniele. La coppia nata nel Grande Fratello Vip, nonostante le varie incomprensioni aveva fatto sognare i fan di questa edizione. Purtroppo, da alcuni giorni giorni alcune mosse social della Marzoli avrebbero confermato l’addio con Dal Moro. Prima il segui tolto alla sua pagina, poi la valigia pronta per la partenza verso il suo paese. Insomma, la coppia è scoppiata.

Ma cosa è accaduto in realtà? Perchè si sono lasciati? A parlare questa volta è Alessandro Rosica, che durante una diretta poche ore fa, ha svelato retroscena inquietanti sull’ex tronista, parlando di porcherie e tradimenti.

Daniele Dal Moro e Oriana: si parla di tradimenti e porcherie

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati da circa 24 ore. Alessandro Rosica (Investigatore Social) ha sganciato delle bombe durante una diretta Instagram, lasciando i fan davvero senza parole. Il noto gossipparo ha fatto sapere che Daniele avrebbe fatto un’altra delle sue sbottate, peggio di quelle che accadevano al GF Vip. Il ragazzo ha un carattere molto fumantino e subito va in escandescenza.

Rosica fa sapere che davanti alle telecamere nella Casa si è molto trattenuto, al di fuori è molto molto peggio. A lei non vanno bene alcune situazioni di lui, non voglio entrare nel merito… siete intelligenti e non siete stupidi. Lui si sente in gabbia e iniziano le discussioni ed esagera. Alessandro fa sapere ancora di averlo querelato per cose successe in passato senza nascondere di avergli detto delle porcherie. Secondo Rosica il motivo di questi scatti di ira di Daniele sono conosciuti a tutti ed è inutile scendere nel dettaglio.

Rosica dalla parte di Oriana: è la più debole

Alessandro non ha negato che si è scherato dalla parte di Oriana perchè in questa situazione è la più debole. Sembra forte, ha fatto sapere ma non lo è. Sono quattro giorni che piange disperatamente mentre lui va a ballare con amici e amiche. E a proposito di amiche, pare che Dal Moro abbia tradito la Marzoli.

Al momento non ci sono notizie ufficiale ma dei like sibillini e delle uscite assieme lasciano pensare a quello. Infine, investigatore social aggiunge che Daniele ha bisogno di aiuto...