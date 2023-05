Nuovo stop forzato per Terra Amara: la soap opera turca si ferma, ecco quando ritorna in onda

Nuovo stop forzato per Terra Amara. Purtroppo, per i fan della serie sono in arrivo brutte notizie. La soap opera turca andrà in onda solo dal lunedì al venerdì: è questa la decisione dei vertici Mediaset in vista dei mesi estivi.

A partire da giugno la seguitissima soap turca sarà cancellata dal palinsesto del fine settimana. Per questo week end però Terra Amara si ferma con anticipo. L’ultima puntata sarà trasmessa giovedì 1 giugno.

Terra Amara, cambio programmazione: stop prolungato per la serie turca questo week end

Le vicende di Yilmaz e Züleyha hanno conquistato migliaia di fans, che ogni giorno si collegano alle reti Mediaset per seguire le vicende dei loro beniamini. Qualche mese fa era arrivata la decisione di aggiungere una puntata extralarge nel weekend. La scelta Mediaset aveva gioito i fans, ma purtroppo non è stato così

Dal mese di giugno i telespettatori che si collegheranno nel pomeriggio su Canale 5 continueranno a trovare ad attenderli gli abitanti di Cukurova dal lunedì al venerdì nel consueto orario, ma dovranno rinunciare a seguire le vicende di Terra Amara nel fine settimana. Inoltre, come detto in precedenza, in occasione della festa della Libertà del 2 giugno, la serie non andrà in onda nemmeno venerdì. Di conseguenza Terra Amara tornerà direttamente il lunedì seguente, ovvero il 5 giugno.

Anticipazioni Terra Amara: cosa ci attende nelle prossime puntate

Ma perché questa decisione? Per i mesi estivi Mediaset ha preferito risparmiare nella programmazione estiva, evitando così di sprecare i lunghi appuntamenti. In questo modo la programmazione di Terra Amara potrà andare avanti il più a lungo possibile prima di iniziare con la terza stagione.

Ma cosa ci attende nelle prossime puntate? Quello che possiamo dire è che al centro della trama troveremo Mujgan. La donna gelosa di Zuleja scatenerà la furia di Demir, rovinando la vita della povera giovane. Quest’ultima verrà punita per il presunto tradimento dal marito, che tenterà di ucciderla e poi le impedirà di vedere i suoi figli.