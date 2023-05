Tiziano Ferro irriconoscibile, lo avete mai visto a 16 anni? Capelli lunghissimi e viso paffuto, non sembra lui (VIDEO)

Tiziano Ferro non ha bisogno di presentazione alcuna. Si tratta di un grandissimo cantautore, produttore discografico e paroliere italiano divenuto molto famoso non solo nel nostro Paese, ma anche all’estero.

Ricordiamo tutti il suo brano Xdono che è stato primo in classifica per molte settimane tanto da regalargli un successo mondiale. Tiziano Ferro nasce nel 1980, più precisamente il 21 febbraio a Latina.

Suo papà Sergio è un geometra, mentre la mamma Giuliana una casalinga. Insieme a loro viveva anche il fratello Flavio, più giovane di Tiziano di ben 11 anni. Il suo primo approccio con la musica avvenne a soli cinque anni quando per Natale i genitori gli regalarono la tastiera Bontempi. Da quale momento, Tiziano e la musica sono diventati una cosa sola. Ma lo avete mai visto all’epoca? Possiamo dirvi che è praticamente irriconoscibile

Tiziano Ferro la trasformazione è incredibile

Attraverso una fanpage, abbiano notato un video inedito di Tiziano Ferro. All’inizio abbiamo quasi fatto fatica a riconoscerlo dato che rispetto ad oggi è totalmente diverso. La clip risale al 1996, e qui ha 16 anni. Come possiamo vedere, l’artista che con la sua voce già dimostra il grande talento e la perfetta intonazione, mentre canta Finalmente tu di Fiorello. Tiziano oltre ad avere capelli lunghissimi e ondulati appare molto più in carne rispetto a come è oggi.

La rivincita dell’artista italiano

All’epoca Tiziano Ferro, stava vivendo un periodo non facile: il cantante in diverse interviste ha raccontato che a causa della sua timidezza venne spesso emarginato dai compagni di classe durante l’adolescenza e soffrì di bulimia con conseguente sovrappeso, arrivando a pesare centoundici chili.

Non si arrese, non si spezzò e si prese la sua rivincita nel 2001, anno in cui sfondò nel mercato musicale italiano con Xdono, brano che ha fatto da apripista all’album Rosso relativo. Un successo che ha lanciato il cantante nell’olimpo della musica.