Carlo Mancini replica alle accuse di Nicole Santinelli: l’ex tronista di UeD è stata sbigiardata

Carlo Mancini ha deciso di non rimanere in silenzio dopo lo sfogo inatteso fatto da Nicole Santinelli ieri sera. La ragazza, infatti, ha pubblicato una IG storie in cui ha alluso al fatto che il ragazzo non si sia comportato esattamente nel migliore dei modi con lei.

Inoltre, la giovane ha anche palesato il fatto di essere rimasta delusa da lui in quanto non è tutto oro quello che luccica. Simili insinuazioni sono state reputate da Carlo molto gravi. Per tale ragione, ha deciso di rompere il silenzio e sbugiardare l’ex tronista di Uomini e Donne.

Finisce male tra Carlo e Nicole

La conoscenza tra Carlo Mancini e Nicole Santinelli è finita drasticamente e sta lasciando dietro di sé degli strascichi molto pesanti. Inizialmente sembrava che i due si fossero lasciati in maniera pacifica, ma poi le cose hanno preso una piega del tutto inaspettata. In particolar modo, infatti, Nicole ha pubblicato una storia all’interno della quale ha spiegato di non essere impazzita a lasciare Carlo di punto in bianco.

La giovane ha alluso al fatto che il ragazzo ha imbambolato tutti e non si è rivelato il ragazzo d’oro che sembrata in trasmissione. Inoltre, l’ex tronista ha anche chiarito che non gli avrebbe presentato la sua famiglia se non fosse stata sicura al 100% dei sentimenti provati. le parole di Nicole sono state alquanto forti e allusive ed hanno fatto perdere le staffe a Carlo. Quest’ultimo, infatti, ha deciso di replicare nel corso di una diretta su Instagram.

Mancini sbugiarda la Santinelli

Carlo Alberto ci ha tenuto a precisare di essere rimasto molto male per il comportamento di Nicole Santinelli. Se, in un primo momento, voleva tutelarla, adesso la pensa in maniera del tutto differente. Nello specifico, infatti, ha smentito tutte le sue insinuazioni dicendo che lui si è comportato sempre nello stesso modo. Successivamente, poi, ha elencato tre cose che ha fatto per lei per dimostrarle il suo sentimento.

La prima è stata quella di organizzare un incontro con tutta la sua famiglia. Il tutto, purtroppo, non si è potuto verificare a causa dell’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna. Il secondo gesto è quello che solitamente si fa tra due fidanzati per dimostrare il reciproco sentimento. In terzo luogo, poi, ha compiuto un gesto piuttosto estremo. Ovvero, le ha detto che era disposto a trasferire la sua sede di lavoro a Roma per starle accanto. Lei, però, gli avrebbe detto che se lo faceva per lei non era il caso.