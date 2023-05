Oriana Marzoli replica alle accuse di Daniele Dal Moro: “Tutti sanno la verità…” (FOTO)

Dopo lo sproloquio di Daniele Dal Moro e il post cancellato contro Oriana Marzoli, la ragazza ha deciso di replicare. Tra i due stanno volando davvero stracci, cosa che nessuno si aspettava in quanto sembravano entrambi intenzionati a ricucire il rapporto.

Ad ogni modo, dopo le insinuazioni pesanti e gravi formulate dall’ex concorrente del GF Vip, nonché ex tronista di Uomini e Donne, Oriana ha deciso di reagire ed ha detto delle frasi piuttosto interessanti.

Oriana Marzoli delusissima dal comportamento di Daniele Dal Moro

Daniele Dal Moro ha prima cercato di parlare bene in una room di Twitter di tutto quello che è successo con Oriana Marzoli, alludendo anche al possibile ritorno insieme, per poi scagliarsi contro di lei. In una IG Storie, prontamente cancellata, il giovane ha detto delle frasi davvero forti contro Oriana, alludendo anche al fatto che sia andata a casa di Antonino Spinalbese. Inoltre, il ragazzo ha accusato la sua ex di aver detto delle frasi forti e gravi su sua madre.

Ad ogni modo, dopo tutte queste accuse e allusioni, Oriana ha deciso di replicare. La giovane ha pubblicato una Instagram Storie in queste ore in cui ha detto di essere davvero sconvolta per quello che sta leggendo in giro. Mai si sarebbe aspettata che Daniele la trattasse in questo modo e dicesse delle cose così gravi sul suo conto. Malgrado questo, però, Oriana è sicura di chi è e di quale sia il suo ruolo in tutta questa storia.

Le lapidarie parole di Oriana

Nel suo sfogo, Oriana Marzoli ha accusato Daniele Dal Moro di essere solo un giocatore. Lei, però, dato che è una grande donna, non ha nessuna intenzione di sporcarsi le mani in questa situazione scendendo al suo livello. Per tale ragione, non interverrà più sulla faccenda e non commenterà oltre tutte le cattiverie che Daniele ha detto contro di lei. La venezuelana, inoltre, ci ha tenuto a chiarire che le persone che li conoscono sanno perfettamente come siano andate le cose.

I loro amici sanno cosa sia successo davvero, e non solo. La ragazza, infatti, ha detto che anche una persona che non è amica sua sa perfettamente la verità. Oriana non ha palesato il nome di questa fantomatica persona, pertanto, non ci è dato sapere a chi s stia riferendo. Ad ogni modo, la ragazza ha chiosato dicendo di voler lasciare Daniele giocare da solo.