Maria De Filippi, prima estate senza Maurizio Costanzo: dove passerà le vacanze?

Ora che Uomini e Donne e Amici, sono in pausa fino a settembre 2023, Maria De Filippi può finalmente andare in vacanza (salvo qualche sopralluogo in Sardegna per Temptation Island).

Si tratterà tuttavia di vacanze molto amare, dal momento che questa è la prima estate che la conduttrice di punta di Canale 5 trascorrerà senza il suo amato Maurizio Costanzo, morto lo scorso aprile.

Come trascorrerà le vacanze estive Maria De Filippi?

La morte del suo compagno di vita, l’avrebbe portata a prendere una decisione importante. Sembra infatti che Maria De Filippi non trascorrerà come al solito l’estate nella splendida villa di Ansedonia, in Toscana. Villa che aveva comprato col suo Maurizio.

Non è dato sapere dove la conduttrice farà le ferie e soprattutto se le farà ma di certo non vuole tornare per ora nella casa dove ha tanti ricordi bellissimi con Costanzo. Nella loro casa in Toscana si trasferivano sempre da maggio in poi, e per Maurizio quel luogo era magico.

Con chi trascorrerà le vacanze Queen Mary?

Quel che è certo è che ovunque decida di andare accanto a lei ci sarà suo figlio Gabriele Costanzo e non solo. La conduttrice può contare anche sull’affetto dei suoi amici più cari, tra cui la redattrice di Uomini e Donne e Temptation Island Raffaella Mennoia e Rudy Zerbi, professore di Amici e anche lui autore del trono over di Uomini e Donne.

Senza dimenticare anche che la presentatrice avrà accanto a sé anche la famiglia di suo fratello, il giornalista Mediaset Giovanni De Filippi, oltre ovviamente a Emma Marrone, anche lei tra le persone più care. Ovviamente, tutto questo servirà a ben poco, il dolore per la perdita di Costanzo è ancora troppo forte. Nello stesso tempo, visti gli impegni e il tanto lavoro che la occupa tutto l’anno, Queen Mary ha comunque bisogno di rilassarsi.