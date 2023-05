Nina Moric rompe il silenzio sulla sua malattia: ecco cosa ha avuto e le conseguenze dell’operazione

Nina Moric ha finalmente deciso di rompere il silenzio in merito alla malattia da cui è stata colpita in questo periodo. Un po’ di giorni fa, la modella aveva fatto preoccupare tutti i suoi fan a seguito della pubblicazione di alcune IG Stories davvero particolari.

La donna si era mostrata in una stanza di ospedale, con una flebo nel braccio, lasciando solamente qualche piccolo dettaglio in merito all’accaduto. In molti sono andati in ansia, fino a che, finalmente, non c’è stato il chiarimento da parte della diretta interessata.

Nina Moric parla dell’operazione subita: ecco come sta

In queste ore, Nina Moric ha registrato delle Instagram Stories all’interno delle quali ha parlato della sua malattia. La donna è ancora ricoverata in ospedale, a seguito di un delicato intervento che ha subito. La protagonista ha ammesso di aver vissuto un periodo piuttosto buio in quanto ha scoperto di avere un “malessere”. Per fortuna, i medici sono riusciti a scoprire tutto in tempo e ad operarla.

L’operazione a cui si è sottoposta, però, porterà a delle conseguenze piuttosto importanti che adesso la modella dovrà affrontare. La cosa importante, però, è che tutto sia andato nel migliore dei modi, pertanto, sia riuscita a sconfiggere il male da cui era affetta. La donna, poi, ci ha tenuto a rivolgere dei ringraziamenti speciali a tutta l’equipe medica che l’ha curata, operata ed ha tenuto sotto controllo il suo caso. Nello specifico, sono stati ringraziati un senologo, un chirurgo plastico e un esperto in chirurgia toracica.

Che malattia aveva Nina? Cosa è emerso

Tutti questi elementi, sommati a quanto trapelato un po’ di tempo fa, conducono verso un’unica ipotesi volta a scoprire di che malattia soffrisse Nina Moric. Ebbene, stando a quanto emerso, sembra che la modella abbia avuto un tumore al seno, scoperto al primo stadio. Già un po’ di tempo fa, la Moric aveva pubblicato delle IG Stories alquanto criptiche nelle quali aveva dichiarato di essere in attesa di un esame istologico.

Da un po’ di tempo aveva cominciato ad avere dei dolori lancinanti per cui si era rivolta a dei medici. Dopo alcune analisi e accertamenti, poi, le era stata formulata una diagnosi. In questi giorni, infine, si è sottoposta alla tanto attesa operazione chirurgica e tutto sembra essere andato bene. Adesso non resta che attendere per vedere quali conseguenze ci saranno per lei durante il decorso post operatorio.