Un posto al sole anticipazioni mercoledì 31 maggio 2023: Guido la combina grossa, Mariella è disperata

Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni relative alla puntata del 3 maggio ci fanno sapere che per Guido e Mariella tutto sembra andare bene in crociera. I comportamenti di Massaro, però, finiranno per mettere Del Bue seriamente nei guai al punto che verrà accusato di aver tradito la moglie. Guido sarà, quindi, impegnatissimo a convincere Mariella del contrario.

Intanto, anche Manuela sarà molto in difficoltà, la giovane non riesce a lasciarsi andare con Costabile, nonostante il ragazzo le piaccia anche parecchio. Proseguirà, infine, la strategia di Lara che adesso si troverà a mettersi in guardia da Ida la vera madre di Tommy, pronta a riprendersi il figlio

Anticipazioni mercoledì Un posto al sole: Guido ha tradito Mariella?

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che sono in arrivo guai seri per Guido. La forte predisposizione di Massaro a tradire Bice e fare il farfallone con le ragazze, coinvolgerà anche il povero Dal Bue in una storia in cui mai avrebbe voluto essere coinvolto. Mariella lo accuserà di averla tradita e le cose si metteranno molto male.

Manuela, purtroppo, dopo aver ricevuto alcuni segnali positivi da Niko che, in qualche modo l’avevano illusa sulla possibilità di tornare insieme, soffrirà nuovamente perché l’avvocato Poggi l’avrà delusa per l’ennesima volta. Nel frattempo, però, la Cirillo sentirà una forte attrazione per Costabile, ma non vorrà cedere alla tentazione. La sua paura è quella di poter prendere una nuova batosta.

Anticipazioni 31 maggio : Lara mette in atto un nuovo piano per allontanare Ida

L’arrivo di Ida a Napoli e la visita ricevuta direttamente a Palazzo Palladini ha letteralmente sconvolto i piani di Lara. La Martinelli, difatti, parlando al telefono con la donna, le aveva chiaramente fatto capire di non cercarla più e, per questo, il suo arrivo in città l’ha colta impreparata.

La donna mai avrebbe immaginato che la vera madre di Tommaso potesse presentarsi nella sua città… Intanto, Roberto non dovrà capire nulla di quello che sta accadendo, e Lara per evitare che il Ferri possa scoprire tutto mette in atto un nuovo piano. Cosa farà per liberarsi della madre biologica di Tommy?