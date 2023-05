Un posto al sole anticipazioni dal 5 Giugno 2023: stop prolungato per la serie

Cosa vedremo nelle prossime puntate di Un posto al sole? Quello che dobbiamo anticipare prima di dare gli spoiler è che la settimana sarà breve ma intensa dato che la soap opera si fermerà per uno stop prolungato.

Il due giugno è la festa della Repubblica italiana, che capita di venerdì. Di conseguenza sabato e domenica, la serie non va in onda e si ritorna il 5 giugno, l’ultimo episodio quindi lo vedremo il 1 giugno. Le anticipazioni ci fanno sapere che vedremo di nuovo Alberto alle prese con l’architetta Diana, mentre Lara spera ancora che il suo segreto resti tale…

Anticipazioni Un posto al sole dal 5 giugno 2023: Alberto ci riprova con Diana, Luca è malato

A quanto pare il lupo perde il pelo ma non il vizio... Le anticipazioni ci fanno sapere che Alberto non ha mollato la presa con Diana e vuole riprovare a corteggiarla. Nello stesso tempo, Clara prova ad andare avanti senza il suo avvocato, trovando la giusta partenza per amore del figlio. Ad avvicinarsi ci penserà Eduardo, che proverà a darle sostegno. Intanto Rosa, nonostante la provenienza nello stesso ambiente sociale, inizia a rendersi sempre più conto delle differenze tra lei e Clara che inizia a cercare un nuovo lavoro.

Non bene anche per Luca. Il medico sta male ma non riesce a parlare con nessuno. Michele però ha trovato una confezione di medicinali nel cestino e decide di parlargliene. Luca allora decide di confidargli il suo doloroso segreto, preparandosi poi ad affrontare anche il primo giorno da primario al San Filippo.

Lara riesce ad allontanare Ida questa volta

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che Lara si prepara alla tanto attesa partenza di Ida dalla sua vita: il suo segreto sembra salvo, almeno per ora. La Martinelli è riuscita ancora una volta ad avere la meglio ma tutto e forse anche molto presto potrebbe venire fuori. infine, largo spazio anche a Niko.

Il Poggi inizia a guardare Manuela con occhi diversi, ma ormai è troppo tardi. La Cirillo sarà presa sempre più l’intesa da Costabile. Intanto si conclude nel migliore dei modi la crociera di Guido e Mariella, ma quest’ultima dovrà affrontare adesso il risentimento di Salvatore.