Sabrina Salerno, “miss maglietta bagnata”. La verità sui ritocchini: foto senza censura

L’estate ancora non è iniziata ma possiamo dire che Sabrina Salerno l’ha già inaugurata a pieno. In una serie di scatti la cantante ha voluto dimostrare un qualcosa che perseguita da anni. In tanti si chiedono se il suo seno sodo e praticamente da urlo sia rifatto o meno.

Beh, con queste immagini, la show girl ha tolto ogni dubbio ma anche dato libertà ad ogni tipo di immaginazione più proibita…

Sabrina Salerno lo scatto da censura: lato A incontenibile

Sabrina Salerno a 55 anni suonati esagera ancora, perde il controllo e pubblica sulla sua (cliccatissima, ovviamente) pagina Instagram una serie di scatti pazzeschi. La t-shirt bianca, “un sottilissimo strato di cotone”, mette in mostra quello che da sembra la contraddistingue: il suo Lato A che fa invidia anche ad una ventenne.

Una serie di immagini senza censura fatte sia di profilo che d’avanti. Il tutto per dimostrare che dal chirurgo non c’è mai andata come qualcuno ha insinuato e insinua ancora. Sabrina non contenta ha anche postato un certificato medico di una nota clinica estetica, dove si escludono in maniera assoluta la presenza di impianti mammari (protesi). Insomma, in questo modo, la Salerno (speriamo) ha messo fine ai tanti pettegolezzi inutili che per anni l’hanno vista protagonista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

La show girl un icona sexy senza tempo

L’icona sexy degli Anni 80 italiani e non solo, la star della italo-dance che deliziava e stregava l’Europa al ritmo di tormentoni come Boys e Hot girl (è il caso di dirlo anche oggi) e infiammava il palco del Festival di Sanremo con la impegnata e maliziosa Siamo donne in coppia con l’ex punk Jo Squillo, è la regina incontrastata “dell’Internet”, come dicono i più simpatici.

Le nuove generazioni continuano ad amarla e non solo per la sua bellezza, insomma, Sabrina è un icona senza tempo