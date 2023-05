Epilogo tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: lui svela tutti gli altarini, c’entra la mamma di lei?

Questa notte c’è stato l’ennesimo botta e risposta piccato tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Tutto è iniziato subito dopo che quest’ultima ha condiviso tra le sue Instagram Stories dei video in cui è apparsa piuttosto stanca e provata.

La giovane ha detto di non stare molto bene, malgrado questo, ha deciso di prendere parte ad un evento a cui hanno partecipato anche altre ex gieffine. Nel frattempo, Daniele è stato un vero fiume in piena ed ha scritto dei messaggi, poi rimossi, che hanno svelato tutti gli altarini.

Lo sfogo notturno di Daniele Dal Moro contro Oriana Marzoli

La storia tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro è finita nel peggiore dei modi. I due se ne stanno dicendo di tutti i colori attraverso i social, in quanto lei ha bloccato il ragazzo ovunque. Daniele, così, si è visto costretto a rispondere a tutte le insinuazioni della sua ex mediante il suo account Instagram. Questa notte, infatti, ha scritto una serie infinita di messaggi, che poi sono stati prontamente rimossi.

In tali messaggi, il giovane ha dipinto Oriana come una manipolatrice, assolutamente non interessata all’amore in questo momento. Dal Moro ha dichiarato di non essere uno schiavo, ma un ragazzo con una testa pensante, che non si lascia abbindolare da una qualunque Oriana. Il protagonista, poi, ha ammesso di essere rimasto molto male anche del fatto che la Marzoli abbia messo tantissimi like a commenti spregevoli contro di lui. Successivamente, poi, ha fatto una confessione.

I retroscena sulla mamma di Oriana

Daniele Dal Moro, infatti, ha alluso al fatto che dietro tutte le mosse social di Oriana Marzoli ci sia, in realtà, sua madre. Sarebbe quest’ultima a pianificare tutti i comportamenti che deve assumere sua figlia. In effetti, in queste ore anche Amedeo Venza ha dichiarato che l’account della venezuelana sia gestito da “altre persone” molto abili nel loro lavoro. Ad ogni modo, nel suo sfogo, Daniele ha accusato la sua ex di averlo preso solamente in giro.

La verità, secondo il suo punto di vista, è che per stare con Oriana o si sta alle sue regole, oppure non si va affatto bene. Daniele, infine, ha chiosato il suo intervento asserendo di non avere alcun interesse per i like, questo lo lascia alla Marzoli. Adesso vuole solo andare avanti con la sua vita gettandosi alle spalle tutto il passato.