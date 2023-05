Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria in crisi? Tutta una trovata per fare hype…

In queste ore, Antonella Fiordelisi ha dato luogo ad una serie di mosse social che stanno lasciando presagire una crisi con Edoardo Donnamaria. La ragazza, infatti, soprattutto su Twitter, ha pubblicato dei contenuti un po’ ambigui.

A fomentare ulteriormente i sospetti, poi, è il fatto che la ragazza abbia deciso di prendersi una pausa dai social, cosa del tutto strana per un’influencer così attiva come lei. Ad ogni modo, c’è chi ci sente puzza di trovata studiata ad hoc per fare hype. Vediamo cosa è successo.

Le strane mosse di Antonella Fiordelisi sui social: è crisi con Edoardo Donnamaria?

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono realmente in crisi? Questa è la domanda che i tantissimi e sfegatati fan dei Donnalisi si stanno ponendo in questo periodo. A generare i sospetti è stata direttamente la ragazza, che ha dato luogo a delle mosse social un po’ inaspettate. In particolare, la giovane ha cominciato pubblicando una serie di tweet su Twitter inerenti l’amore e la gelosia. Nello specifico, ha scritto che laddove non ci sia gelosia non c’è neppure l’amore.

in seguito, poi, ha fatto riferimento alla questione secondo cui in amore non bisognerebbe mai elemosinare delle attenzione. Dulcis in fundo, poi, ha informato i fan di tale social della necessità di prendersi una piccola pausa in quanto non sta più bene a trascorrere così tanto tempo sul web. Tutti questi elementi hanno spinto i suoi fan a preoccuparsi e a porsi delle domande.

Solo una trovata per fare hype?

inoltre, c’è da dire che ieri è stato anche il “mesiversario” di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Un fan ha chiesto alla giovane se festeggerà insieme al suo fidanzato e lei ha risposto dicendo di no, in quanto a lui non piacciono queste ricorrenze. Il fatto che poi i due non abbiano pubblicato nulla di che su questo traguardo raggiunto, fa finito per fomentare ulteriormente i dubbi degli utenti.

Ad ogni modo, si sta diffondendo sul web una convinzione ben precisa. Quella di Antonella potrebbe essere stata una mossa studiata ad hoc per fare hype sui social. Nello specifico, infatti, Antonella potrebbe aver agito in questo modo per togliere il primato del trend su Twitter agli Oriele. In questi giorni si sta parlando solo di loro su tale social, pertanto, la Fiordelisi potrebbe aver deciso di orchestrare tutta questa pantomima solo per attirare i riflettori su di sé. Sarà davvero così?