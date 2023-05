Terra Amara anticipazioni all’11 Giugno 2023: Demir testimonia contro Zuleja

Continua con grande successo la messa in onda di Terra Amara. Le anticipazioni ci fanno sapere che nei prossimi episodi che vanno all’11 giugno Demir Yaman testimonierà contro la moglie Zuleyha Altun affermando che ha attentato alla sua vita con l’intento di ucciderlo.

La dottoressa Mujgan Hekimoglu invece verrà ricoverata d’urgenza dopo aver cercato di togliersi la vita. Ma andiamo a vedere insieme tutti i dettagli dei prossimi episodi.

Anticipazioni Terra Amra: Mujgna prova a togliersi la vita

Le anticipazioni di Terra Amara che vanno dal 9 giugno all’11 giugno, segnalano che Mujgan si ribellerà alla richiesta di divorzio di Yilmaz invitandolo a salvare il loro matrimonio. Purtroppo l’uomo rimarrà fermo nella sua decisione e in preda alla furia caccerà la moglie di casa. A questo punto la dottoressa delusa e amareggiata per l’accaduto, scriverà una lettera di addio al marito e sarà intenzionata a fare un folle gesto.

Nel frattempo avrà luogo la prima udienza del processo di Zuleyha, alla quale presenzierà Demir. Lo Yaman purtroppo renderà la situazione di sua moglie ancora più difficile, in quanto testimonierà contro di lei. In tribunale ci sarà l’ennesimo scontro tra lo Yaman e Ylmaz, tanto che entrambi finiranno in galera. Behice intanto metterà in salvo la nipote Mujgan portandola di corsa in ospedale, dopo averla trovata priva di sensi nella vasca da bagno.

Saniye impedisce che Hatip uccida Gaffur

Dalle anticipazioni sulla puntata di domenica 11 giugno possiamo svelare che Behice nasconderà a Mujgan lo scontro che c’è stato tra Demir e Yilmaz. Saniye invece insieme a Naciye impediranno a Hatip di uccidere Gaffur .

In tale circostanza la signora scoprirà che il suo ex capomastro è stato ricattato da Tellidere. Saniye infine verrà a conoscenza che Rasit ha fatto breccia nel cuore di Fadik.