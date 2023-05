Naike Rivelli come Chiara Ferragni: Ma la sua è tutta una provocazione “Affondo epico”

Da tempo lo scopo di Naike Rivelli è quello di prendere in giro le varie influencer di Instagram e in questi giorni la figlia di Ornella si è soffermata su Chiara Ferragni. Sappiamo bene che la figlia della Muti è molto abile a provocare con delle foto, clip abbastanza spinti e al limite della censura.

Di recente la 47enne ha condiviso una clip dove mostra dei bambolotti seduti sul water. Un video che lascia perplessi ma nello stesso tempo fa molto riflettere. Prima di mostrare i due bambolotti, come simbolo di due bambini lanciati sui social, Naike si mostra senza reggiseno, con un caschetto biondo e il lato B di fuori, proprio come ha fatto la Ferragni pochi giorni fa, scatenando un putiferio.

Naike Rivelli come Chiara Ferragni: l’affondo epico

Come tutti sanno nei giorni scorsi un post di Chiara Ferragni ha creato il caos. Il tutto perchè una bambina di 12 anni le ha ricordato che per essere libere non c’è bisogno di mostrarsi con le tette al vento e il lato B di fuori. Secondo la piccola Giulia, questo il suo nome, l’influencer non è affatto un buon esempio per tutte le sue coetanee. Da qui apriti cielo! La piccola è stata inondata di messaggi di cattivo gusto, tanto che oltre ad intervenire la madre a difenderla, Instagram ha ben pensato anche di chiuderle l’account, perchè minorenne.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Naike Rivelli (@naikerivelli)

Ecco la risposta di Naike Rivelli, che non si è fatta attendere. Il discorso della figlia di Ornella muti, è molto lineare e con una logica. Se instagram o meta hanno chiuso l’account di Giulia Dedola perché sotto i 12 anni i bambini non possono avere un account (aperto e controllato dai genitori ) per via del REGOLAMENTO INSTAGRAM

Allora invito tutti a segnalare gli account di minori APERTI IN RETE. Specialmente quelli degli influencer che li privano della loro privacy e monetizzano ogni cosa assieme a loro senza che lo sappiano e senza il loro consenso”

Le regole valgono per tutti

Da sempre Naike Rivelli è per la difesa dei bambini e contro chi li utilizza per sponsorizzazioni o monetizzare sui social. Per questo motivo ha chiesto sia a Instagram che meta di prendere provvedimenti anche verso tutte quelle influencer che usano i loro bambini per guadagni.

Intanto, dando uno sguardo ai social, tantissimi utenti si sono schierati dalla sua parte, lanciando lo stesso appello a Chiara Ferragni