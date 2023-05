Uomini e donne, noto ex di Ida Platano pronto a tornare nel programma? Ecco di chi stiamo parlando

Chi ha seguito in passato Uomini e donne sicuramente si ricorderà di Marcello Messina, l’ex cavaliere del trono Over che aveva avuto anche una frequentazione con Ida Platano.

Il cavaliere è tornato a parlare della sua esperienza a Uomini e donne attraverso un’intervista rilasciata via social a Fralof e nella quale racconta la sua nuova vita…da single.

Marcello Messina si racconta e svela se tornerà a Ued a settembre

Da qualche tempo si è conclusa infatti la storia tra Marcello e Viviana, la ragazza conosciuta fuori dal programma e che l’aveva portato ad allontanarsi dal parterre proprio per continuare una conoscenza nella vita di tutti i giorni. Sembrava essere una vera e propria favola ma qualcosa non ha funzionato e i due hanno preso strade diverse.

Nessuna parola sui motivi che l’hanno portato alla fine della storia ma uno sguardo al presente fatto di lavoro, cane e amici…di semplicità. Nella lunga chiacchierata con Francesco si è anche espresso sulla possibilità di mettersi di nuovo in gioco a Uomini e donne. Messina ha fatto sapere che al momento non c’è nessun presupposto, “Io sono uscito perchè avevo una necessità mia personale, perchè avevo conosciuto una persona fuori dal programma se mi chiedi se voglio vivere una storia ora non ce l’ho nemmeno nel pensiero.

La storia con Ida Platano e poi la rottura

Marcello Messina ha fatto parte del parterre maschile del trono Over lo scorso, nella stagione 2022. Fin da subito ha intrapreso una conoscenza con Ida Platano e tra di loro le cose sembravano andare a gonfie vele.

Ma poi ad un certo punto qualcosa si è rotto tra i due e tra incomprensioni e discussioni, hanno deciso di chiudere il rapporto. Dopo il cavaliere ha frequentato altre dame come Jessica e Marika ma senza trovare la persona giusta. Ad un certo punto poi ha annunciato l’addio spiegando di aver conosciuto una donna fuori, Viviana.