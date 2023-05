Uomini e Donne, Carlo Alberto si difende dalle accuse di Nicole e rivela cosa ha fatto per lei

Dopo che Nicole Santinelli su Instagram si è lasciata andare all’ennesimo sfogo nel quale per la prima volta attaccata Carlo Alberto Mancini, definendolo tra le righe come falso, il corteggiatore di Uomini e Donne ha deciso di replicare alla ex e lo ha fatto anche lui sui social, tramite una diretta salvata dalle fan page dell’ormai ex coppia nata nel programma di Maria De Filippi.

Nella diretta in questione il ragazzo ha spiegato per filo e per segno tutti i gesti d’amore che ha fatto per la tronista.

Nicole Santinelli accusa Carlo: “Mi sono fatta imbambolare!”

Le accuse di Nicole Santinelli non sono passate inosservate sia ai fan della coppia ma anche allo stesso Carlo che si è sentito offeso e umiliato. La tronsita ha fatto credere di aver scoperto tutta un’altra persona da quello che credeva e da quello che aveva conosciuto, facendo passare Mancini come quello “sbagliato”.

Nicole ha parlato dei continui rimproveri che fa a se stessa per essersi fatta “imbambolare” come tutti. “Dico sempre che l’apparenza inganna, eppure proprio io ci sono cascata di nuovo, fidandomi delle persone sbagliate” queste sono state le parole sibilline dell’ex che hanno fatto infuriare Carlo. E motivo per cui attraverso un diretta su Instagram si è difeso

Carlo Mancini si difende e rivela i suoi gesti d’amore importanti per la tronista

A l’ex corteggiatore di Uomini e Donne non gli è andato giù il fatto che lei voglia farlo passare come uno che in televisione si è presentato in un modo e nella vita privata è un altro. Carlo Alberto Mancini ha apprezzato che Nicole Santinelli gli abbia subito presentato la sua famiglia e i suoi amici e anche lui avrebbe voluto presentarle i suoi genitori, ma proprio in quei giorni c’è stato l’alluvione in Emilia-Romagna.

Tuttavia ha fatto gesti molto importanti per l’ex tronista, come un regalo simbolico per il loro fidanzamento e soprattutto il trasferimento dell’attività lavorativa a Roma proprio per stare vicino a lei. Sul terzo punto, la Santinelli aveva già mostrato il suo dissenso. Allora, ci chiediamo, come mai ha fatto queste accuse a Carlo Alberto? Forse non ha apprezzato i suoi gesti, ritenendoli eccessivi e invadenti, o c’è dell’altro? O forse aveva semplicemente ragione la Di Padua?