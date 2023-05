Uomini e donne, segnalazione bomba sulla dama: “ha una frequentazione da tempo, ma ha paura di perdere la poltrona”

C’è una nuova segnalazione su una dama del trono over di Uomini e donne. In questi si sta parlando moltissimo di lei e di quello che starebbe accadendo con un corteggiatore. Stiamo parlando di Roberta di Padua e di Andrea Foriglio.

La dama non ha mai nascosto il suo desiderio nel volerlo conoscere quando lui corteggiava Nicole. Ma il vero colpo di scena è partito quando la Santinelli e Carlo si sono lasciati.

Roberta di Padua e Andrea Foriglio si vedono?

Già nei giorni scorsi si è parlato di un avvicinamento tra Roberta ed Andrea. Prima solo voci di corridoio poi una segnalazione da parte di Lorenzo Pugnaloni, che ha portato alla luce una intrigante storia Instagram di Roberta Di Padua.

La donna ha postato una fotografia di un bicchiere di vino in un ristorante, accompagnato dalla frase “mai dire mai”. Questo post potrebbe essere un riferimento al desiderio di Di Padua di uscire con Foriglio, o addirittura una prova di un loro incontro, dato che il medico ortopedico, qualche giorno prima aveva dichiarato al settimanale ufficiale di Ued la stessa frase…

Nuova segnalazione sulla dama del trono over

Intanto, si è anche parlato di un avvicinamento tra Andrea e Nicole, dopo che la Santinelli ha dichiarato apertamente di pensare ancora al corteggiatore. Foriglio con un video massaggio ha subito voluto mettere le cose in chiaro spiegando apertamente che lui non è la seconda scelta di nessuno. Per cui tutti i gossip che parlano di un loro riavvicinamento non sono affatto veri. Intanto, a confermare, invece un avvicinamento tra Roberta e lo stesso Andrea, è Amedeo Venza.

Il noto gossipparo ha fatto sapere che i due si vedono e si sentono da tempo, solo che Roberta non vuole che la cosa si sappia. “Non lo dicono perchè lui ha 30 anni e lei 40. Ma soprattutto perchè lei non vuole perdere la poltrona la prossima stagione!”