Filippa Lagerback commenta l’uscita dalla Rai: “Assurdità” poi la malattia di Daniele

Come tutti i telespettatori avranno avuto modo di vedere, domenica scorsa è andata in onda l’ultima puntata di Che Tempo che fa trasmessa in Rai. Il programma, insieme ai conduttore e ai collaboratori, tra cui Filippa Lagerback, lasciano la Rai per traslocare su NOVE.

Ebbene, sulla faccenda è intervenuta proprio la moglie di Daniele Bossari. Nel corso di un’intervista rilasciata per il magazine Chi, infatti, la donna ha commentato in maniera esterrefatta quanto accaduto. Vediamo cosa ha detto.

Filippa Lagerback parla dell’addio alla Rai

Filippa Lagerback ha commentato l’abbandono della Rai da parte sua, di Luciana Littizzetto e Fabio Fazio. La donna ha ammesso di essere particolarmente dispiaciuta per l’accaduto che, secondo il suo punto di vista, ha dell’assurdo. Malgrado questo, però, è molto contenta di iniziare questa nuova esperienza accanto ai suoi colleghi con cui si trova molto bene. La conduttrice ha ammesso di nutrire una profonda stima nei riguardi di Luciana e Fabio.

Tutti e tre hanno tante cose in comune, come ad esempio l’essere poco mondani e abbastanza riservati in merito alle faccende private. Questo ha permesso loro di trovare una certa sintonia e di legare moltissimo. La chiave del loro successo, infatti, risiede proprio in questo aspetto. Ad ogni modo, nel corso dell’intervista la protagonista ha parlato anche di altro.

La malattia di Daniele Bossari e una decisione sofferta

Oltre che parlare della situazione in Rai, Filippa Lagerback ha parlato anche del suo rapporto con Daniele Bossari. Anche quest’ultimo era presente e non ha potuto fare a meno di spendere qualche parola per commentare il difficile momento vissuto di recente. L’ex concorrente, e vincitore, di una passata edizione del GF Vip ha avuto una grave malattia che lo ha portato a vivere un periodo davvero buio.

I medici gli diagnosticarono un cancro alla base della lingua. Adesso, per fortuna, il peggio è passato, tuttavia, quella esperienza lo ha segnato e cambiato molto. Da quel momento in poi vive la vita in maniera differente e ha un approccio diverso alle cose che gli capitano. In merito al rapporto tra Daniele e Filippa, invece, tutto procede a gonfie vele. I due, però, hanno raccontato di una scelta fatta dalla figlia Stella che li ha fatti soffrire tanto. La ragazza, infatti, ha deciso di andare a vivere da sola e il distacco è stato alquanto forte.