Diletta Leotta matrimonio in vista con Loris Karius? Ecco cosa ha rivelato

Diletta Leotta ha rilasciato un’intervista sul Corriere della Sera in cui ha parlato di Loris Karius ed ha affrontato anche il tema matrimonio. La telecronista sportiva ha fatto delle confessioni molto interessanti sul rapporto con il suo fidanzato, sulla gravidanza e non solo.

La donna ha parlato anche di un progetto al quale presto prenderà parte e che concilierà il momento che sta vivendo con la gravidanza e il suo lavoro. Vediamo nel dettaglio tutto quello che ha rivelato.

Matrimonio tra Diletta Leotta e Loris Karius? Ecco come stanno le cose

In una recente intervista, Diletta Leotta ha svelato se ci sia la possibilità di un matrimonio imminente con Loris Karius. La protagonista ha ammesso di essere una persona molto all’antica. Per tale ragione, anche se spesso le capita di pensare alle sue nozze, considerando anche che presto darà alla luce la sua primogenita, preferisce non sbilanciarsi. Nello specifico, ha detto che sta aspettando che il suo fidanzato le faccia la proposta. Fino a quel momento, non può pensare di organizzare assolutamente nulla.

Inoltre, c’è da dire che, almeno per il momento, questa ipotesi è bocciata. La piccola nascerà tra pochi mesi, pertanto, almeno all’inizio dovrà dedicarsi solo a lei. Questo, naturalmente, la porterà ad allontanarsi un po’ dal suo lavoro, ma lei spera non per molto. Nello specifico, ha detto che conta di tornare sul campo già da settembre, naturalmente se tutto le sarà possibile.

Diletta parla della bufera sul nome della bimba e dei suoi progetti

Restando sempre in tema di gravidanza, poi, Diletta Leotta ha ammesso che sia lei sia Loris Karius avevano scelto il nome. Entrambi erano d’accordo su Ofelia, che è il nome della mamma di lei. A Diletta piace molto in quanto è molto particolare e atipico, anche un po’ shakespeariano, inoltre, ha anche già tatuato questo nome sul suo corpo. La mamma, però, è stata assolutamente contraria in quanto ha detto che lei, specie da piccola, ha sofferto molto per questo nome in quanto la prendevano in giro.

I due, dunque, hanno deciso di seguire il consiglio della donna e di orientarsi su altro. Per adesso, però, non hanno scelto ancora nulla. Infine, Diletta ha spiegato che dal 19 giugno partirà un podcast intitolato “Mamma Dilettante”. Si tratta di un format in cui si parlerà di gravidanza e ci saranno diversi ospiti che racconteranno la loro esperienza con la maternità. Il tutto servirà un po’ ad esorcizzare le varie paure e trattare con leggerezza questo tema così impegnativo.