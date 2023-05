Adriana Volpe fa una drammatica confessione: “Messa in ginocchio…” che succede

Adriana Volpe ha rilasciato un’intervista su Novella 2000 in cui ha fatto una drammatica confessione. la conduttrice è stata un vero fiume in piena ed ha raccontato dei retroscena inediti sulla sua vita.

Il suo passato non è stato esattamente tutto rose e fiori, tutt’altro. ci sono stati degli episodi che l’hanno fatta soffrire davvero tanto, fino al punto da metterla in ginocchio. Vediamo, dunque, tutto quello che ha rivelato.

La drammatica confessione di Adriana Volpe

Nel corso di una recente intervista, Adriana Volpe ha fatto una confessione davvero molto particolare. Il giornalista che l’ha intervistata, infatti, le ha chiesto se ha mai vissuto delle brutte batoste in tutti questi anni e lei ha risposto in maniera assolutamente affermativa. In particolare, e senza entrare troppo nel merito, ha spiegato che, in più occasioni, la vita l’ha posta dinanzi situazioni difficili che l’hanno ridotta in ginocchio.

Grazie alla sua forza d’animo e anche al sostegno delle persone care, però, è sempre riuscita a rialzarsi. Tra gli eventi più sgradevoli c’è, sicuramente, la separazione da suo marito. Per contro, però, ci sono anche delle cose di cui va assolutamente fiera ed orgogliosa. Tra queste, ovviamente, al primo posto c’è la nascita di sua figlia Gisele. Con il suo arrivo, infatti, la sua vita è cambiata e Adriana non potrebbe essere più felice di così.

Il nuovo progetto lavorativo di Adriana

Oltre che parlare della sua vita privata, però, Adriana Volpe ha speso delle parole anche per commentar quella professionale. In particolare, infatti, ha ribadito che, uno dei suoi sogni più grandi sarebbe quello di condurre un programma tutto suo. Al momento, però, può ritenersi soddisfatta dei traguardi raggiunti. In questo periodo sta lavorando tanto, sia dal punto di vista degli impegni televisivi, sia imprenditoriali.

Proprio a proposito di quest’ultimo aspetto, poi, Adriana ci ha tenuto a ribadire che, da pochissimo tempo, ha avviato insieme ad alcune amiche un’attività legata all’ambito del tessile e delle stoffe. Adesso questo progetto è in espansione, pertanto, la conduttrice si sta godendo serenamente questo traguardo senza pensare troppo né al passato né al futuro, ma vivendosi il presente. Chissà, poi, che un domani non possa realmente realizzare il suo sogno di tornare a condurre un programma tutto suo, magari in onda in prima serata.