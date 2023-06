Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, è crisi nera: svelate le cause del presunto addio

E’ crisi nera tra i Prelemi: cosa è accaduto

Sembra ormai confermata la crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. La coppia già qualche mese fa ha avuto un momento difficile superato poi piano piano. Oggi, però, qualcosa è accaduto e si parla addirittura di crisi nera tra i due.

A parlare è Alessandro Rosica, con il suo profilo Instagram Investigatoresocial. L’esperto di gossip aveva promesso che avrebbe tenuto informati i fan su quanto sta accadendo. Nelle scorse ore ha lanciare la bomba era stato Dagospia che aveva fatto sapere che ormai Pierpaolo considerava Giulia la sua ex. Ed ecco che Rosica in questi minuti fa sapere che i Prelemi avevano riprovato ad andare avanti. D’altronde era successo lo stesso anche qualche mese fa ma fortunatamente tutto si è risolto

Pierpaolo Pretelli avrebbe mancato di rispetto a Giulia Salemi

L’unico dettaglio positivo è che l’esperto di gossip fa comunque sapere che Giulia e Pierpaolo “ci stanno riprovando”. Quindi questo fa capire che effettivamente non è tutto perduto.

Nonostante questo, Rosica ammette che per la Salemi e Pretelli oggi “la situazione sembra molto difficile”. Pare che tra le cause di questa brutta crisi ci sia il “poco rispetto”. Un rispetto venuto meno da parte di Pier.

In ogni caso, per adesso la coppia deve solo impegnarsi nel cercare di recuperare ciò che può essere ancora recuperato, altrimenti potrebbero chiudere definitivamente la storia. Alessandro Rosica ci tiene poi comunque a precisare che Pierpaolo “è un ragazzo strabiiante e simpatico” anche se pare non sia ancora pronto a mettere su famiglia con la sua compagna.

Ricordiamo che l’ex valletto di Striscia la Notizia ha già un bambino avuto dalla ex compagnia, con la quale oggi ha ottimi rapporti. Ai fan dunque non resta che attendere ulteriori aggiornamenti sulla questione..