Isola dei Famosi, ancora liti: Marco Mazzoli tira le scarpe ad Helena Prestes, ecco perché

Nel corso del daytime odierno dell’Isola dei Famosi, ci sono state nuove liti e, stavolta, a far parlare di sé sono stati Marco Mazzoli ed Helena Prestes. Tutto ha avuto inizio nel momento in cui la modella, dopo aver deciso di allontanarsi dal resto del gruppo, ha voluto mettere le sue scarpe sotto la capanna degli altri naufraghi.

Questo comportamento ha indispettito moltissimo Fabio Jalisse, il quale ha discusso animatamente con lei. Successivamente, poi, a perdere le staffe è stato Marco Mazzoli, il quale ha compiuto un gesto piuttosto forte contro la ragazza. Vediamo che cosa è successo.

Il comportamento di Helena Prestes indigna i naufraghi dell’Isola dei Famosi

All’Isola dei Famosi c’è stata una nuova ed estenuante lite tra alcuni concorrenti, tra cui Helena Prestes e Marco Mazzoli. Inizialmente a discutere sono stati la modella e Fabio Jalisse. Quest’ultimo ha redarguito la sua compagna d’avventura accusandola di non poter lasciare le sue scarpe legate sotto la capanna del resto dei naufraghi. Ormai, la giovane ha deciso di continuare questa isola da sola, creandosi una capanna da sola e avendo un fuoco tutto suo.

Proprio in virtù di questo, dunque, dovrebbe essere coerente e tenere tutte le sue cose nella sua area, senza intaccare quella degli altri naufraghi. Ebbene, le parole di Luca hanno indispettito la modella, che non è indietreggiata di un millimetro. Per tale motivo, ha lasciato le scarpe esattamente dove erano. Successivamente, poi, ci ha pensato Marco a creare ancora più scompiglio.

Il brutto gesto di Marco Mazzoli

Nello specifico, infatti, dopo che Helena Prestes si è allontanata dall’area in cui erano presenti tutti i naufraghi dell’Isola dei Famosi, Marco Mazzoli ha preso le sue scarpe e le ha tirate per terra. Successivamente, quando la modella ha notato l’accaduto, si è infuriata ed ha chiesto chi fosse stato. Dopo una serie di negazioni, poi, finalmente è arrivata la confessione di Marco.

Mazzoli ha riportato le scarpe alla sua compagna d’avventura e le ha detto di tenerle nella sua area. Intanto, Helena ha invitato a stare insieme a lei anche Nathaly Caldonazzo e Gian Maria Sainato. I due, in un primo momento, hanno accettato di condividere questa avventura insieme a lei. Dopo poco tempo, però, la giovane pare abbia cominciato a comportarsi nuovamente in maniera arrogante, al punto da discutere anche con i due protagonisti, i quali si sono pentiti della scelta fatta.