Un posto al sole anticipazioni e spoiler giovedì 1 giugno 2023: pericolo scampato per Guido, ma è qualcun altro a nascondere un segreto

Una nuova puntata giovedì 1 giugno attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che Giulia sarà molto preoccupata per la partenza di Angela, Franco e Bianca per la Sicilia. La donna avrà paura che in terrazza, quando loro non ci saranno più, regnerà il vuoto assoluto e che la solitudine sarà una parte importante e preponderante delle sue giornate.

Un posto al sole anticipazioni 1 giugno 2023: Luca De Santis è malato

La puntata di Un posto al sole relativa all’episodio del primo giugno si concentrerà molto su Luca De Santis. Il medico dovrà fare i conti con i suoi problemi di salute. Già dalle sue prime apparizioni, era parso chiaro che il nuovo primario del San Filippo ha qualcosa che non va. Non sappiamo nel dettaglio di cosa si tratta ma quel che è certo è che si scoprirà avere gravi condizioni di salute. Cosa gli accadrà?

Le anticipazioni ci fanno sapere che non bene la situaizone si metterà anche per Giulia. La donna è molto ansiosa per la partenza di sua figlia, suo genero e la nipote Bianca. La donna ha paura che adesso resti da sola…

Anticipazioni: Guido e Mariella fanno la pace

Che la crociera insieme a Massaro avrebbe potuto causargli diversi problemi, il povero Guido Del Bue l’aveva anche pensato. Ma che le cose sarebbero arrivate a mettersi così male per lui, forse, non poteva immaginarlo lontanamente!

Dopo essere stato scovato sulla sdraio con due turiste, infatti, il vigile verrà (ingiustamente) accusato di tradimento. Fortunatamente però l’uomo le racconterà tutta la verità spiegando che a tradire la moglie è Silvio.-