Un posto al sole, l’appuntamento è imperdibile: doppia puntata in arrivo

Ormai non ci sono più dubbi. La notizia è confermata ed è di certo tra quelle destinate a suscitare grande interesse per tutti i fans di Un Posto al Sole. Per la soap partenopea, infatti, si è decisa la messa in onda di un doppio appuntamento il prossimo 8 giugno 2023.

Nella serata di giovedì prossimo, quindi, UPAS inizierà al consueto orario ma proseguirà fino alle 21:45 circa. Una doppia puntata a cui si è deciso di dare spazio per recuperare la “settimana corta” prevista, invece, in occasione dello scorso 2 giugno. Infatti, l’ultimo appuntamento di questa settimana è previsto fino al primo giugno, giovedì. Ma cosa ci attende?

Un posto al sole, grande sorpresa: doppio appuntamento in onda l’8 giugno

Rai ha confermato in via ufficiale che giovedì 8 giugno 2023, sulla terza rete, andranno in onda due puntate della soap Un Posto al Sole. Un doppio appuntamento a cui si è pensato per recuperare l’episodio dello scorso 2 giugno, non andato in onda per lasciare spazio al Golden Gala di Atletica.

Come di consueto UPAS inizierà al solito orario, ovvero alle 20:50 circa, anche il prossimo 8 giugno. Alle 21:25, invece, inizierà la seconda puntata che andrà avanti fino alle 21:45. Il doppio appuntamento, vale la pena ricordarlo, è previsto esclusivamente per l’8 giugno.Dal giorno seguente tutto tornerà alla normalità in quanto si tratta solo di un’occasione per recuperare la puntate del 2 giugno.

Anticipazioni un posto al sole: cosa vedremo

Le anticipazioni relative i due episodi in questione ci fanno sapere che ancora una volta l’attenzione sarà tutta catalizzata sulla vicenda di Lara Martinelli e sull’arrivo a Napoli,di Ida. La madre di Tommy però proverà non riuscirà nel suo intento, anzi il suo destino potrebbe essere già segnato.

Infatti, pare che Lara troverà il modo di liberarsi di lei facendola tornare in Polonia con il suo segreto. Infine, largo spazio anche a Luca. Il dottore non sta bene e ad accorgersi della malattia sarà Michele. Forse è diabetico