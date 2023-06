Pinuccia pronta al grande ritorno, ma non a Ued: diventa cantante!

Chi ha seguito Uomini e donne questa stagione sicuramente si ricorderà di Pinuccia della Giovanna. L’ex dama del Trono Over tanto discussa torna in scena con una canzone estiva.

A lanciare questo inaspettato annuncio ci ha pensato Angela Di Liberto, cantante e corista. Quest’ultima ha il compito di occuparsi della preparazione del brano, che a breve uscirà e che pare potrebbe addirittura diventare un tormentone estivo.

Pinuccia della Giovanna diventa cantante: a breve lancerà il suo primo brano

Sembra che il brano che a breve lancerà sarà dedicato proprio al percorso della dama a Uomini e donne. E questo si intuisce dal titolo del brano ‘Uomini e Donne’. Sui social network, così Angela Di Liberto anticipa che presto Della Giovanna delizierà tutti i telespettatori che l’hanno seguita nella sua esperienza sul piccolo schermo con una canzone.

“Si preannuncia il grande ritorno di Pinuccia della Giovanna, questa volta però in una veste inedita. L’ex dama di Ued presenta il suo primo singolo dal titolo Uomini e Donne, un brano inedito dal sapore estivo e dal ritmo travolgente che ci invita a ballare e cantare insieme a lei”. Ovviamente per la donna si tratta della sua prima esperienza in questo campo, ma si è detta già pronta a lanciarsi senza nessun ripensamento.

Che fine ha fatto Pinuccia di Uomini e donne?

Dopo aver lasciato Uomini e donne su volere di Maria De Filippi, sembra che l’ex dama si è messa subito a lavoro con per la sua prima canzone. Una notizia davvero inaspettata, da colpo di scena. Ovviamente adesso per dare un parere bisognerà attendere la sua uscita, prevista per le prossime settimane. Addirittura c’è chi crede che si tratti di uno scherzo. Ma sembra proprio di no.

Come in molti ricorderanno la De Giovanna aveva ormai reso il percorso di Alessandro Rausa nel programma un inferno. L’anziano cavaliere, a un certo punto, è anche sbottato contro Pinuccia facendo intervenire alla fine la conduttrice, e lasciando definitivamente il programma.