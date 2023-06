Elisa di Rivombrosa torna in tv: tutte le info su location, data di inizio e cast

Con grande sorpresa sta per tornare una delle serie televisive più amate degli anni 2000. Stiamo parlando di Elisa di Rivombrosa che a breve sarà di nuovo sul piccolo schermo.

Nel cast erano presenti Alessandro Preziosi e Vittoria Puccini, oggi attori affermati nel panorama italiano. La serie ha ispirato anche la parodia Sensualità a Corte di Marcello Cesena. Stando alle indiscrezioni, una nuova stagione sarebbe in produzione.

Elisa di Rivombrosa ritorna sul piccolo schermo ma non sulle reti Mediaset

Secondo le ultime indiscrezioni la produzione sta lavorando a ben 12 nuove puntate. Ma c’è una grande novità, la serie passa nelle mani della rete Rai e non più a Mediaset. Le prime anticipazioni parlano di un sequel della serie La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa, andata in onda nel 2007.Per quanto riguarda il cast, si parlerebbe della presenza di Vittoria Puccini, limitatamente, però, ad immagini di repertorio per eventuali flashback.

Pare non ci sarà, invece, Alessandro Preziosi. Le voci sul cast identificano alcuni altri importanti attori coinvolti: Benedetta Porcaroli, Alice Pagani, Jacopo Olmo Antinori, Andrea Arcangeli, Ludovica Nasti e Lucrezia Guidone.

Le location della serie e quando va in onda

Tra le location richieste scelte per le riprese troviamo, il Castello ducale di Aglié, Castello di Masino a Caravino, Castello del Valentino, la Villa della Regina a Torino, il Borgo di Castello di Rota a Tolfa, le Cascate di Monte Gelato a Mazzano Romano, Villa Parisi a Monte Porzio Catone, il Castello di Golaso a Varsi, la Rocca Meli Lupi di Soragna e il Castello Pallavicino a Varano de’ Melegari.

Insomma, al momento sembra il cast e la produzione stessa sia pronta per questo nuovo progetto. L’unica cosa da vedere è se Elisa di Rivombrosa riuscirà ad ottenere il successo avuto negli anni passati. Per chi non lo sapesse la serie è partita con uno share del 24%, arrivando a toccare quota 41% con 12 milioni di telespettatori. Un successo sicuramente storico, che, probabilmente, si sta cercando di replicare. La messa in onda è prevista quasi sicuramente per l’anno 2024