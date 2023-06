Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono lasciati? Mamma Fariba svela tutto (FOTO)

In questi giorni si sta parlando di una possibile rottura tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I due sono finiti al centro di un polverone dopo che, Dagospia prima, e Alessandro Rosica dopo, hanno rivelato indiscrezioni sul loro conto.

Adesso, però, a chiarire una volta per tutte come starebbero davvero le cose è stata la mamma dell’influencer. Fariba Tehrani ha pubblicato uno sfogo su Instagram in cui ha raccontato tutto. Vediamo cosa ha detto.

Lo sfogo di Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi

Fariba Tehrani si è resa protagonista di un duro sfogo su Instagram in cui ha svelato come stiano davvero le cose tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. La donna ha esordito dichiarando di trovarsi in un momento molto particolare e difficile. Alcune persone, infatti, sono venute in possesso del suo numero di cellulare, a seguito di alcune collaborazioni professionali, ed hanno cominciato a stalkerarla con messaggi e telefonate.

Le persone in questione pare stiano chiamando Fariba proprio per chiederle informazioni inerenti la vita privata di sua figlia e del suo fidanzato Pierpaolo. Fariba ha chiarito di non avere assolutamente intenzione di rispondere a nessuno, pertanto, adesso prenderà dei seri provvedimenti. L’unica soluzione, infatti, è quella di chiudere tale scheda telefonica cambiando anche numero. Subito dopo aver fatto questo sfogo, poi, ha parlato della vita sentimentale di Giulia.

La verità sulla presunta crisi tra la figlia e Pierpaolo Pretelli

Nello specifico, Fariba Tehrani ha lasciato intendere che tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non ci sarebbero dei problemi. Nel suo sfogo, infatti, la donna ha ammesso di non tollerare che le persone parlino male del suo Pier. Con queste affermazioni, dunque, la protagonista ha fatto capire che il ragazzo non si sia reso colpevole di tutte le accuse che gli sono state fatte. In particolare, sembrava che i due fossero in crisi in quanto lui non fosse pronto a prendersi le sue responsabilità e creare una famiglia solida con Giulia.

Ad ogni modo, dopo aver pubblicato questo sfogo, Fariba ha condiviso anche un’immagine all’interno della quale sono presenti proprio Giulia e Pierpaolo in totale sintonia e allegria. Questo, dunque, vuol dire che tra i due non c’è assolutamente nessun problema. Ma sarà davvero così? Al momento i diretti interessati non hanno parlato. Non resta che attendere per vedere se lo faranno.