Teresa Langella e Andrea Dal Coerso matrimonio, brutto imprevisto per i due: “Ho un attacco…”

Tutti gli appassionati di Uomini e Donne sicuramente saranno a conoscenza della splendida proposta di matrimonio che Andrea Dal Corso ha fatto alla sua Teresa Langella. I due, dunque, dopo quel magnifico evento, si sono messi alle prese con l’organizzazione dell’evento.

Di tanto in tanto, poi, entrambi raccontano ai loro fan degli aggiornamenti in merito agli sviluppi di questa preparazione. Ebbene, proprio in queste ore è emersa una brutta notizia che li riguarda. Vediamo di che cosa si tratta.

Imprevisto per il matrimonio di Teresa e Andrea Dal Corso: lo sfogo

L’organizzazione del matrimonio di Andrea Dal Corso e Teresa Langella si sta rivelando più difficile del previsto. I due ex volti di Uomini e Donne hanno preso la decisione di sposarsi qualche mese fa. Il tutto è avvenuto con una proposta con i fiocchi fatta da Andra, con tanto di elicottero noleggiato e scritta su di una spiaggia esotica meravigliosa. Insomma, una proposta davvero eccezionale di cui si è parlato tantissimo nelle settimane seguenti.

Ad ogni modo, i due in questi giorni stanno avendo dei problemi con la scelta della location. Teresa si è sfogata con i fan ed ha ammesso di essere in crisi in quanto molte delle location scelte dai due non hanno dato loro disponibilità per un matrimonio da celebrarsi nel periodo da loro scelto. Questo, chiaramente, ha generato un certo turbamento per i due, i quali sono apparsi davvero molto provati da questa cosa. (Continua dopo la foto)

Come sarà l’abito di Teresa Langella? Lei lancia sondaggio

Malgrado questo, però, Teresa Langella e Andrea Dal Corso non si arrendono di certo e continueranno a cercare la location perfetta per il loro matrimonio. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha detto che proseguirà nella ricerca ed ha invocato anche l’aiuto del suo futuro marito e quello delle sue fan, le quali le manderanno sicuramente delle energie positive.

Al momento, Teresa è in alto mare anche con la scelta del suo abito da sposa. Per questo, ha aperto un sondaggio in cui ha chiesto ai fan di dire secondo loro quale tipologia di vestito avrebbe scelto. In particolare, ha chiesto di scegliere tra abito a sirena, abito ampio e abito effetto sorpresa. La maggior parte delle persone ha optato per il primo, ma lei non si è sbilanciata ed ha ammesso di non sapere ancora come lo farà.