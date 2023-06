Oriana e Daniele finta crisi, sono d’accordo? Strane mosse social fanno discutere (FOTO)

Dopo la diffusione della notizia inerente la fine della storia tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, sul web si sta diffondendo un altro pettegolezzo, ovvero, c’è chi ipotizza che la crisi sia finta. I due ragazzi, infatti, stanno dando l’idea di marciarci un po’ troppo su sulla faccenda.

Entrambi stanno adoperando i social in maniera smisurata, alimentando sempre di più i gossip. Il loro palcoscenico principale è soprattutto Twitter, dove spesso entrano in room in cui fanno dichiarazioni molto interessanti. Vediamo, dunque, cosa è accaduto nelle ultime ore.

I dettagli che spingono a credere che la crisi tra Oriana e Daniele sia finta

La crisi tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro è finta? In questi giorni, i due ragazzi hanno annunciato di essersi lasciati, ma il modo in cui lo hanno fatto è stato un po’ plateale. Entrambi, infatti, invece di chiarire in privato le loro faccende private, non hanno fatto altro che lanciarsi stoccate tramite social, anche molto pesanti. Il tutto sta proseguendo anche adesso.

Oriana, ad esempio, malgrado abbia chiesto ai suoi fan di non chiederle più della sua vita sentimentale in quanto sta molto male ed è molto provata, non fa che fare dirette su Twitter in cui parla proprio di questo. Proprio ieri sera, infatti, sono stati aperti anche dei sondaggi volti a rispondere a delle curiosità sulla rottura tra Oriana e Daniele. Anche Dal Moro, dal canto suo, non sta facendo altro che continuare a pubblicare contenuti in merito a quanto accaduto.

Dal Moro e la Marzoli sono d’accordo? Bufera sul web

Specie i comportamenti di Daniele stanno inducendo le persone a credere che la crisi con Oriana sia finta e i due siano d’accordo. Il ragazzo, infatti, ha sempre ammesso di essere lontano al mondo dei social e di non avere alcun interesse a ricevere il consenso dei fan. La sua vita è al di fuori di questo mondo virtuale, pertanto, non ha bisogno di nulla di tutto ciò. Malgrado questo, però, continua ad adoperare i social per lanciare frecciatine alla sua ex e per fare confessioni scottanti.

Tutte queste situazioni, dunque, stanno inducendo un numero sempre più consistente di persone a credere che i due siano, in realtà, d’accordo sul da farsi. La loro potrebbe essere tutta una trovata studiata a tavolino per fare hype e per far in modo che sul web e sui social si parli di loro. Se questo fosse davvero il loro intento, lo hanno raggiunto in pieno.