Paura per Isabella Ricci, la dama è sparita, e non risponde ai messaggio: c’è qualcosa che non torna

Cosa è successo ad Isabella Ricci? Perchè da mesi ormai la dama è sparita? Sono settimane che i fan dell’ex protagonista del trono over di Uomini e donne, sono in ansia per lei.

Almeno fino a gennaio scorso, la donna era una persona molto attiva su Instagram poi da allora il silenzio totale. I seguaci di Isabella intanto continuano commentare le sue foto ma ad oggi nessuno ha ricevuto risposta.

Isabella Ricci sparita: continua a preoccupare la sua assenza

Come detto in precedenza l’ultima foto della Ricci risale al 17 gennaio 2023, mentre Fabio suo marito ha condiviso un post l’1 gennaio 2023 per l’ultima volta. Dopo di che, il silenzio assoluto da parte della coppia, i quali si sono sposati il 28 maggio del 2022.

Sono tanti i telespettatori che nutrivano dei sospetti sulla Ricci, ma molti altri continuano ancora oggi a sostenerla. Proprio loro preoccupati si chiedono che fine abbia fatto. “Sarà successo qualcosa?”, chiede qualcuno preoccupato sotto la sua ultima foto che la ritrae a Dubai. Qualcun altro inoltre fa notare che Isabella non si è mai assentata per così tanto tempo e forse ha deciso di lasciare i social.

Uno degli ultimi commenti è di una fan che si dice certa del fatto che Fabio Mantovani starebbe continuando a usare il suo Instagram, in quanto avrebbe ricevuto da lui risposte. “A chi gli chiede come va risponde tutto bene, però non fa riferimento ad Isabella”. Quini la domanda che in molti si chiedono è a si sono davvero lasciati? Al momento ancora non si hanno risposte a riguardo

La storia d’amore tra la Ricci e il suo Fabio

Isabella ha fatto parte del parterre di Uomini e donne lo scorso anno. Fin da subito la sua presenza non è passata indifferente, non solo per la sua bellezza ma anche il proprio carattere. E proprio per questo motivo, la dama non è mai andata d’accordo con molti altri protagonisti del parterre. Per lei, arrivò subito Fabio e nel giro di pochi mesi entrambi hanno lasciato la trasmissione assieme e si sono sposati..