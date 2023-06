Terra Amara anticipazioni: Demir trova il corpo della donna senza vita

Continua con grande successo la messa in onda di Terra Amara. Le anticipazioni turche relative ai prossimi episodi che vedremo in Italia ci rivelano che Demir, Fekeli, Zuleyha e tutti gli altri scopriranno della morte di Hunkar! Qualcuno, però, noterà qualcosa di strano…

La Yaman verrà uccisa da Behice, e Demir troverà il suo corpo! Mentre tutti piangeranno la matriarca, Mujgan noterà la reazione di Behice e sospetterà di lei… Ma scopriamo insieme tutti i dettagli.

Terra Amara anticipazioni: addio alla grande signora di Cukurova

Sono in arrivo nuovi e clamorosi colpi di scena nella soap Terra Amara. Un personaggio importantissimo della soap opera saluterà per sempre il pubblico: stiamo parlando di Hunkar che, nelle puntate in onda prossimamente, verrà uccisa da Behice.

La Yaman aveva scoperto dei dettagli scabrosi sul passato della zia di Mujgan: nel dettaglio, la donna aveva assassinato i suoi precedenti mariti e coperto il tutto con l’aiuto del fratello. La madre di Demir aveva dato un out out alla dark lady: o lasciare Cukurova o andare in galera.

La zia della dottoressa, sentendosi in pericolo, quindi ha preferito ucciderla, pugnalandola. Purtroppo a ritrovare il corpo diHunkar sarà proprio il figlio Demir. Lo Yaman sarà distrutto e lo sarà anche Fekeli appena scoprirà quanto accaduto. L’ex galeotto correrà a villa Yaman, per dare il suo ultimo saluto all’amore della sua vita…

Anticipazioni: Mujgan ha dei sospetti sulla zia Behice

La notizia della morte di Hunkar giungerà subito in paese. La voce giungerà anche a Mujgan e a Beiche. Alla dottoressa però non passerà inosservato il modo in cui sua zia reagirà davanti all’accaduto: non sembrerà per nulla sorpresa. Motivo per cui questo fatto porterà la moglie di Akkaya a sospettare della parente. Come finirà questa storia? la perfida donna pagherà per ciò che ha fatto?