Com’è lavorare con Barbara D’Urso? Sua ex opinionista svela retroscena sulla tv

In queste ore, un’ex opinionista di Barbara D’Urso ha aperto una box di domande su Instagram in cui ha risposto a delle curiosità sulla sua vita privata ed ha tirato in ballo anche la conduttrice, svelando come sia lavorare con lei. La persona in questione è Karina Cascella.

La donna ha collaborato per tanto tempo con Lady Cologno. Con il tempo, infatti, era diventata un’opinionista quasi fissa all’interno delle sue trasmissioni. Poi la linea editoriale è cambiata e anche i ritmi di vita di Karina, pertanto, non è più apparsa. A distanza di tempo, però, ha fatto delle confessioni sulla presentatrice.

Ecco com’è lavorare con Barbara D’Urso

Com’è lavorare al fianco di Barbara D’Urso? A questa domanda ha risposto una sua ex opinionista, Karina Cascella. Un utente ha chiesto alla donna di svelare gli altarini della conduttrice e lei lo ha fatto senza pensarci due volte. Karina ha esordito dicendo che la D’Urso sia una grande professionista, molto dedita al lavoro. Nello specifico, infatti, laddove dovesse essere necessario, sarebbe disposta a lavorare anche per 24 ore di fila.

Non si ferma mai e nel corso della sua carriera ha avuto modo di relazionarsi a persone di un certo calibro. Nella sua vita, infatti, ha conosciuto tanti volti importanti da cui ha avuto modo di apprendere tanto, Tra di loro, naturalmente, compare anche Maria De Filippi, a cui Karina deve tanto, ma non solo. Barbara ha lavorato anche con Paola Perego, Lorella Cuccarini, Alessia Marcuzzi e tanti altri.

Karina Cascella svela retroscena del mondo della tv

Tutte queste esperienze le hanno permesso di diventare la donna che è adesso, con tutte le sue conoscenze. Lavorare con Barbara D’Urso, dunque, è stata una vera fortuna per Karina Cascella, pertanto, le sarà sempre riconoscente. Nel suo botta e risposta con i fan, poi, la donna ha svelato anche degli altarini del mondo della tv. In particolare, c’è chi le ha chiesto se fossero vere le voci secondo cui in tale ambiente circola molta droga.

Ebbene, Karina ha svelato che, come in tutti gli ambienti della vita, c’è il buono e c’è il cattivo. Con il passare del tempo, poi, sono cambiate tante cose, naturalmente i peggio, che hanno spinto le persone a comportarsi in maniera sbagliata. Tuttavia, non bisogna fare di tutta l’erba un fascio.