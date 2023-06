Alba Parietti, scatti bollenti a 62 anni: lei “Fatevene una ragione”!

Alba Parietti è sempre stata uno dei personaggi più amati della tv italiana. Nonostante le sue apparizioni sul piccolo schermo siano sempre meno frequenti, il pubblico continua ad amarla e ad apprezzarla.

La showgirl mantiene vivo il rapporto con i suoi fan attraverso Instagram, il social sul quale è solita pubblicare scatti della sua quotidianità.

Alba Parietti mostra fiera il suo fisico perfetto

Per la show girl le vacanze ancora non sono iniziate ma la prova costume è del tutto superata. Alba Parietti ha deciso di deliziare i suoi fan mostrando un nuovo bikini. lanciando una collezione di questa stagione.

Le foto hanno fatto letteralmente impazzire i suoi fan. Le immagini restituiscono un fisico semplicemente perfetto, a 61 anni compiuti: zero cellulite, pancia piatta, gambe tornite, muscoli disegnati. Un corpo da fare invidia anche alle sue colleghe più giovani… Eppure, c’è sempre chi è li a criticarla e proprio per questo motivo ha voluto rispondere in anticipo.

A chi la critica, Alba ha detto di farsene una ragione. Sono un’adolescente a quasi sessanta due anni e vivo così, come mi pare. Se mi avessero detto che a questa età mi sarei sentita così bene con me stessa non ci avrei mai creduto. Questa è la stagione migliore!

La show girl di nuovo felice accanto a Fabio Adami

Alba Parietti in una recente intervista ha svelato di essere corteggiata da molti ragazzi giovani, che ovviamente lei non si fila. Ricordiamo che da circa un anno ha una relazione con Fabio Adami, manager di Poste Italiane. I due si sono conosciuti in treno e da li è scoppiato l’amore. Ogni giorno lui la coccola e pare le regali dei fiori. La show girl attualmente sta trascorrendo le vacanze a Capri proprio con il suo compagno, con il quale sta vivendo una favola.