Guerra aperta tra Maria De Filippi e Carlo Conti? Ecco che sta succedendo dietro le quinte

In queste ore è trapelata sul web un’indiscrezione piuttosto interessante che riguarda Maria De Filippi e Carlo Conti. I due conduttori per eccellenza, una di Mediaset e l’altro della Rai, pare siano in combutta tra loro.

I due si starebbero contendendo un personaggio appartenente al mondo dello spettacolo con grande veemenza e determinazione. Di chi stiamo parlando? Di Cristiano Malgioglio. Vediamo che cosa è emerso.

Ecco perché Maria De Filippi e Carlo Conti sarebbero in “guerra”

Carlo Conti e Maria De Filippi pare siano in guerra tra loro. I due conduttori, che hanno sempre dichiarato di andare molto d’accordo al di là della loro rivalità professionale, pare stiano avendo dei problemi. Tutto sarebbe nato a causa di Cristiano Malgioglio. Quest’ultimo ha preso parte ad Amici 22 quest’anno nel ruolo di giudice. Maria sarebbe rimasta così piacevolmente colpita da lui al punto che non sarebbe disposta a rinunciarvi.

Sembra, infatti, che Queen Mery abbia intenzione di chiedere a Cristiano di prendere parte anche ad un altro suo programma molto famoso, ovvero, Tu Si Que Vales. Esso, però, dovrebbe cominciare a settembre di quest’anno e andare in onda per tutto il periodo autunnale. Questo è lo stesso periodo in cui va in onda Tale e Quale Show su Rai 1. Pertanto, se Malgioglio dovesse accettare, dovrà necessariamente rinunciare al contratto con la Rai.

Chi si aggiudicherà Cristiano Malgioglio?

Questa situazione, dunque, pare stia generando un po’ di tensioni tra Carlo Conti e Maria De Filippi. Nessuno dei due sembrerebbe intenzionato a mollare la presa nei confronti di Cristiano Malgioglio. Al momento, però, quest’ultimo non si è ancora sbilanciato sulla faccenda. Per tale ragione, non si conosce ancora quale sarà la decisione finale che prenderà.

Molto probabilmente, stando a quanto emerso in queste ore sul web, il tutto dipenderà da un fattore molto semplice e determinate, stiamo parlando del cachet. L’azienda he sarà disposta ad offrirgli il compenso più elevato potrebbe riuscire ad aggiudicarsi Malgioglio all’interno del suo staff. Non resta che attendere, dunque, per vedere come si concluderà questa battaglia, la quale sembra essere senza esclusione di colpi da parte dei due conduttori. Al momento c’è da dire che neppure Carlo e Maria sono intervenuti sulla faccenda, pertanto, non si sa se il loro rapporto di amicizia si stia compromettendo a causa di questa situazione.