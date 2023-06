Isola dei Famosi, Corinne Clery ha picchiato due persone: la confessione inedita

Poco prima di abbandonare l’Isola dei Famosi, Corinne Clery ha fatto una confessione davvero inedita. La donna, infatti, stando a quanto riportato di recente da alcuni siti web, pare abbia rivelato un retroscena sul suo passato e sulla sua carriera che sta generando molto sgomento.

Nel dettaglio, sembrerebbe che la donna abbia ammesso di aver avuto una rissa con due persone, venendo appunto alle mani. Vediamo nel dettaglio tutto quello che ha rivelato l’ex volto del reality show.

La confessione inedita di Corinne Clery sulla rissa di cui si è resa protagonista

Corinne Clery è stata una naufraga molto discussa dell’Isola dei Famosi di quest’anno. In queste ore stanno trapelando su di lei delle notizie davvero interessanti. Poco prima di abbandonare l’Honduras, infatti, sembrerebbe che l’attrice si sia lasciata parecchio andare dicendo delle cose piuttosto inaspettate. Tali confidenze sono state divulgate solo adesso e riguardano una presunta rissa che ci sarebbe stata con due persone.

Corinne ha ammesso di aver sempre avuto un carattere piuttosto impetuoso e irruento. Una volta, infatti, picchiò due persone, un uomo e una donna. Entrambi stavano provando a mettere le mani addosso all’attrice e lei si sarebbe difesa con calci e pugni. Questo per dimostrare che, quando c’è da tirare fuori gli artigli, non si tira certamente indietro. Ad ogni modo, la donna ci ha tenuto a fare una precisazione.

Corinne torna alla sua vita dopo l’Isola dei Famosi

In particolar modo, infatti, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi Corinne Clery ha ammesso che non si sognerebbe mai di discutere pesantemente con una sua collega. In tantissimi anni di carriera, infatti, questo non si è mai verificato. Con queste affermazioni, dunque, ha voluto precisare che mai sarebbe andata oltre nelle numerose liti avute con Nathaly Caldonazzo all’interno del reality show.

Ad ogni modo, adesso che questa esperienza è finita, Corinne può tornare alla sua vita di sempre. proprio ieri ha pubblicato un post su Instagram per ringraziare tutte le persone che l’hanno supportata e sostenuta durante questa avventura. Adesso, però, è molto felice di poter fare ritorno a casa sua, sta di fatto che non ci ha pensato minimamente nel momento in cui Ilary Blasi le ha chiesto se volesse continuare questa esperienza avendo una seconda chance o volesse andare via per sempre dal reality show.