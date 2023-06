Attimi di terrore per Oriana Marzoli: “Volevano rapirti”, racconto scioccante di una fan

Oriana Marzoli ha vissuto momenti di puro terrore in queste ore in quanto ha fatto una scoperta spiazzante. Nello specifico, la donna si trovava a fare una diretta su Twitter quando, improvvisamente, è venuta a conoscenza di una cosa inaspettata.

Una fan, infatti, le ha raccontato un retroscena inaspettato che sarebbe accaduto mentre lei era ancora nella casa del GF Vip. Pare, infatti, che una persona abbia minacciato di rapirla. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.

Ecco perché Oriana Marzoli ha vissuto attimi di terrore: il presunto tentato rapimento

In queste ore, Oriana Marzoli ha fatto una scoperta scioccante per cui ha vissuto attimi di terrore. In questo periodo, la giovane sta facendo delle dirette su Twitter molto spesso in cui parla della fine della sua storia con Daniele Dal Moro. Tra le varie confessioni tra lei e i suoi fan, però, da poco sono emersi dei retroscena inediti. Una persona che la segue da tanto tempo, infatti, le ha raccontato una cosa che le ha fatto accapponare la pelle.

In particolare, la persona in questione ha insinuato che, mentre era ancora nella casa del GF Vip, c’era una persona ossessionata da lei. Tale individuo, in più di un’occasione, ha minacciato di andare fuori la casa del reality show di Alfonso Signorini per rapire Oriana e rispedirla direttamente in Spagna. Dinanzi questa confessione, ovviamente, la Marzoli si è spaventata e ha chiesto spiegazioni.

Spunta un mago tra Oriana e Daniele

L’utente in questione, allora, ha detto ad Oriana Marzoli che la persona che avrebbe minacciato di rapirla è sui social. Tuttavia, la sua fan non ha potuto fare esplicitamente il suo nome onde evitare di incappare in problemi seri. Tuttavia, ha detto ad Oriana che le avrebbe dato in privato il nominativo di questa persona. Una volta ricevuto, dunque, è probabile che Oriana abbia provveduto a sporgere denuncia, ma per il momento non ci sono notizie a riguardo.

C’è da dire, inoltre, che durante questa room di Twitter sono state fatte anche altre confessioni assurde. In particolare, infatti, è spuntato un mago che avrebbe fatto dei riti affinché Oriana e Daniele si lasciassero e, a quanto pare, ci sarebbe riuscito. Insomma, la situazione sta diventando davvero assurda e paradossale. Non resta che attendere per vedere se ci saranno altri aggiornamenti a riguardo.