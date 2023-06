Raimondo Todaro torna a Ballando con le stelle? Milly Carlucci rompe il silenzio

Sono in tanti a chiedersi se Raimondo Todaro davvero tornerà a Ballando con le Stelle. Il ballerino sembra certo, ormai abbandonare la scuola di Amici, e per lui potrebbero aprirsi di nuovo le porte del talent della Carlucci.

Ora a parlare è proprio Milly che finalmente ha rotto il silenzio dichiarando le cose come stanno realmente.

Milly Carlucci vuota il sacco sul ritorno di Raimondo Todaro a Ballando

Come detto in precedenza, Todaro qualche giorno fa si è mostrato molto dubbioso sul SUO futuro ad Amici. Oggi Milly ammette di aver letto sui social network che sta circolando questa ipotesi e apertamente dichiara: “Mi ha fatto sorridere”, senza però aggiungere altro. Queste secche parole della conduttrice sembrano smentire il rumor che vede Raimondo tornare nel cast del talent di Rai 1.

Intanto, Milly ha parlato anche della giuria della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Ebbene non c’è ancora nessuna novità al riguardo, la nota conduttrice Rai spiega, infatti, che in questo momento si stanno concentrando sul cast legato alle coppie in gara. Per quanto riguarda la giuria, la scelta “avverrà a settembre” quindi prima di agosto non sapremo nulla.

La polemica contro Milly e il talent nata lo scorso anno

Lo scorso anno è nata una polemica sul programma di Milly Carlucci che riguarda i voti. A tal proposito la presentatrice ha fatto sapere che ogni qual volta il pubblico vota tutto viene controllato sia dal notaio che da un’azienda specializzata per il flusso dei voti. Se qualcosa non va sono i primi a non prenderli in considerazione e a segnalare.

“Noi siamo molto scrupolosi anche a livello di politica aziendale ma è bene precisare che da noi non si vince nulla se non una coppa. Tra l’altro il pubblico in questo modo non spende soldi.”