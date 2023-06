Ex tronista di Uomini e Donne sbarca su OnlyFans, di chi si tratta?

Notizia bomba su un’ex tronista di Uomini e Donne, la quale ha deciso di sbarcare su OnlyFans. Dopo la notizia inerente l’approdo nel mondo dei contenuti per adulti di Lucas Peracchi, anche un’altra persona ha deciso di intraprendere questa carriera.

Stavolta, però, a decidere di cimentarsi in questo mondo è una ragazza. A sganciare questa bomba è stata l’influencer Deianira Marzano, la quale ha ammesso che presto darà degli aggiornamenti sulla faccenda.

Chi è l’ex tronista di Uomini e Donne che sbarca su OnluFans dopo Lucas Peracchi?

Se, un tempo, il passaggio da Uomini e Donne ai reality show era abbastanza immediato, adesso sembra lo sia ancora di più quello dal dating show pomeridiano a OnlyFans. In questi giorni era trapelata la notizia secondo cui Lucas Peracchi avesse deciso di accantonare in parte il suo lavoro da personal trainer per sbarcare nel mondo dei contenuti per adulti. Il ragazzo ha creato una pagina Instagram apposita in cui condivide unicamente contenuti legati a questo suo nuovo lavoro.

Ebbene, dopo questa notizia, in questi minuti ne è arrivata anche un’altra, L’influencer Deianira Marzano ha ammesso di essere venuta a conoscenza di un’altra persona proveniente da Uomini e Donne cha ha deciso di cimentarsi in questa nuova avventura. Lei è una ragazza ma, almeno per il momento, non è stato rivelato il suo nome. I più curiosi, però, non devono temere, poiché presto ci saranno degli aggiornamenti.

Da UeD ai contenuti per adulti: il passo è sempre più labile

L’influencer che ha sganciato questa bomba, infatti, ci ha tenuto a precisare che molto presto arriveranno degli aggiornamenti in merito all’ex tronista di Uomini e Donne che ha deciso di sbarcare su OnlyFans. Questo social, ormai, sta prendendo sempre più piede, soprattutto tra i giovani. Pubblicando contenuti un po’ spinti, infatti, si riescono a guadagnare cifre piuttosto elevate.

Questo, dunque, fa presumere che la persona che ha deciso di cimentarsi in questo nuovo progetto sia una ragazza abbastanza giovane. In molti stanno cominciando a fare delle ipotesi in merito a chi potrebbe essere la protagonista. Per il momento, però, non ci sentiamo nella posizione di poterci sbilanciare sulla faccenda. Ogni tipo di ipotesi a riguardo, infatti, potrebbe rivelarsi poco veritiera. Pertanto, non resta che pazientare ancora un altro po’ e attendere per avere delle informazioni più concrete sulla faccenda.