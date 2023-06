Un Posto al Sole, anticipazioni dal 5 all’8 giugno 2023: Michele scopre tutto, Niko fa un passo indietro

Continua con grande successo la messa in onda serale di Un posto al sole.

Le anticipazioni relative alla prossima settimana che va lunedì 5 a giovedì 8 giugno, con due episodi eccezionalmente previsti in una serata per recuperare l’assenza in quella del venerdì 2 giugno, ci fanno sapere che si saranno grandi colpi di scena.

Anticipazioni Un posto al sole dal 5 all’8 giugno 2023: Michele scopre tutto

Alberto trova l’occasione di riprovarci con l’architetta Diana, mentre Clara, ormai certa di volersi allontanare dall’ex, trova un po’ di conforto in Eduardo. Intanto Rosa inizia a rendersi sempre più conto delle differenze che ci sono tra lei e Clara che inizia a cercare un nuovo lavoro.

Giulia non riesce a lasciarsi andare nei confronti di Luca, che intanto è alle prese con i suoi problemi. A capire cosa nasconde il primario sarà Michele trovando dei farmaci nel cestino. A questo punto il dottore non potrà più fare a meno di starsene in silenzio.

Lara salva ancora una volta, Niko vuole Manuela ma..

Le anticipazioni che vanno dal 5 all’8 giugno ci fanno sapere ancora che Lara si prepara alla tanto attesa partenza di Ida dalla sua vita: il suo segreto sembra salvo, almeno per adesso. Nunzio e Franco uniscono le forze per fare una sorpresa a Otello che fa discutere Renato e Raffaele sulle effettive abilità di centauro dell’amico.

Ornella si accorge che le cose tra la figlia ed Eugenio non vanno come sperato: Viola riceve una proposta da Filippo, Eugenio quella di una collega ed entrambi si mostrano intenzionati a seguire i loro interessi.

Quando Niko inizia a guardare Manuela con occhi diversi, ormai è troppo tardi. La Cirillo infatti sembra molto attratta da Costabile e vuole darsi una possibilità Intanto si conclude positivamente la crociera di Guido e Mariella, la quale però dovrà affrontare il risentimento di Salvatore.